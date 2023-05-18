Почти 10 тысяч водителей в 2023 году получили штрафы за неправильную парковку в Петербурге

С 1 мая нарушения выявляют круглосуточно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зоны платной парковки постепенно появляются в ключевых районах Северной столицы. Некоторые автовладельцы соблюдают требования, а кто-то ищет лазейку, чтобы не платить за стоянку. Однако специалисты выявляют множество нарушений не только на платных парковках. Водители оставляют машины на газонах, перегораживают подъезды к контейнерным площадкам.

- Нарушения выявляют специальные программно-аппаратные комплексы. 15 таких машин объезжают город. С 1 мая нарушения фиксируются круглосуточно, - рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

С начала текущего года штрафы за парковку на газонах и около мусорных контейнеров получили почти 10 тысяч автолюбителей. 530 из них – юридические лица. Сумма наказаний превысила 100 миллионов рублей.

Напомним, за такие нарушения водителям грозит штраф от трех тысяч рублей для физических лиц. Юридическим лицам придется заплатить от 150 тысяч рублей. Но если погасить задолженность в течение 20 дней, можно сэкономить половину суммы.