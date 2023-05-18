Как технологии и продуманные решения помогают экономить жителям новостроек

Современные жилые комплексы могут быть не только красивыми, но и высокотехнологичными. Рендер: Группы Аквилон.

Инновации уже давно вошли в нашу жизнь, но далеко не все удалось оценить их использование. Самое время этим заняться, ведь технологии не только экономят семейный бюджет, но и делают жизнь комфортнее.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Многие слышали об энергоэффективных домах, но не все до замкнутого круга, что это такое. Поэтому и при выборе квартиры покупатели далеко не всегда обращают внимание на такую характеристику. А зря! Чем выше класс эффективности эффективности, тем больше экономия ресурсов, тем более комфортнее проживание в доме. Дома Группы Аквилон обладают высоким классом энергоэффективности А и А+ благодаря собственной разработке – технологии Termo-S. Ее суть в увеличенном восстановлении утеплителя (180 мм при стандарте в 100–130 мм) внешней стены, кровли и цоколя, а также установка энергоэффективных двухслойных стеклопакетов с селективным покрытием и аргоновым покрытием. В результате применения Termo-S на 50% снижаются расходы на теплоснабжение зданий, что позволяет снизить до 40% расходы на платежи за теплоснабжение.

Дома Группы Аквилон имеют высокий класс энергоэффективности благодаря собственной разработке – технологии Termo-S. Рендер: Группы Аквилон.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Раньше дома превращали в "умные", чтобы удивить окружающих и сделать свою жизнь приятнее. Со временем люди захотели сделать свое жилище не только удобнее и практичнее, но и экономнее. Появились по-настоящему умные дома – те, которые позволяют разумно расходовать ресурсы. В проектах Группы Аквилон каждая квартира оборудована умной системой inHOME (собственной разработкой девелопера), основная задача которой – адаптировать квартиры к индивидуальным потребностям жильцов, оптимизировать потребление ресурсов, повысить уровень безопасности и комфорта. Система помогает экономить: на всех инженерных сетях установлены "умные" счетчики, которые автоматически собирают показания, фиксируют их и направляют в УК. С его помощью можно также дистанционно управлять доступом на территорию ЖК, в подъезд, открыть ворота во двор, посмотреть камеры видеонаблюдения. Можно отпустить детей гулять во двор и присматривать за ними через камеру.

Управлять своей квартирой с помощью гаджетов — удобно и выгодно. Фото: Группы Аквилон.

Еще одна возможность для экономии и безопасности – режим Standby, который удаленно отключает любые розетки и даже может перевести в энергосберегающий режим всю квартиру. Это очень удобно, когда хозяева уезжают в отпуск.

ПОДХОД К ОТДЕЛКЕ

Покупать квартиру с отделкой или делать ремонт самому – вечный вопрос, ответ на который каждый ищет сам. Но сегодня, когда стройматериалы и работа мастеров дорожают, многие покупатели жилья выбирают компромиссный вариант – предчистовую отделку, так называемый White box. Это когда все грязные работы, производящие много шума и пыли, застройщик берет на себя. Новоселу же остается только выбрать обои, краску, напольное покрытие и мебель. Такая отделка не только экономит время, но и деньги – предчистовая отделка от застройщика стоит дешевле за счет оптовой закупки стройматериалов. А главное – эти работы входят в стоимость жилья, поэтому их можно включить в ипотеку и не брать дополнительный дорогой кредит. Квартиры в проектах Группы Аквилон передаются покупателям с отделкой White box, а для тех, кто вообще не хочет возиться с ремонтом, есть опция финальной чистовой отделки от застройщика. На выбор можно заказать квартиру с чистовой отделкой в одном из трех цветовых решений: Sand, Terra и Graphite.

На выбор можно заказать квартиру с чистовой отделкой в одном из трех цветовых решений: Sand, Terra и Graphite. На фото — вариант Terra. Рендер: Группы Аквилон.

ПЛАНИРОВКИ

Стоимость квартиры зависит от ее площади, однако вовсе не обязательно жертвовать квадратными метрами, чтобы сэкономить. При грамотной организации пространства покупатели квартир с меньшей площадью получают большие функциональные возможности. Группа Аквилон разработала концепцию "Разумные метры", которая позволяет владельцу квартиры сэкономить при ее покупке и полезно использовать всю площадь собственного жилья. Экономия достигается за счет грамотного и функционального использования каждого квадратного метра в отдельности и всей площади в целом. Во всех помещениях сокращаются неэффективные "глухие" зоны: длинные узкие коридоры, прямоугольные полутемные комнаты, слишком большие санузлы, маленькие кухни, а также убираются неиспользуемые тупики. Соответственно, чем меньше метров, тем ниже плата за содержание, текущий и капитальный ремонт, а также другие платежи, начисляемые из расчета "на квадратный метр". При этом каждый покупатель может выбрать площадь квартиры под свои потребности. У Группы Аквилон выбор планировочных решений очень большой – площадь квартир составляет от 23 до 105 квадратных метров.

Чем больше возможностей для отдыха и досуга предусмотрено на территории проекта, тем удобнее и выгоднее жителям. Рендер: Группы Аквилон.

КОНЦЕПЦИЯ

Современные жилые проекты позволяют экономить даже на самых неочевидных вещах. Например, на отдыхе на природе, дороге до ближайшего кафе или ресторана, аренде игровой комнаты на день рождения ребенка, спортивного зала или аренде переговорной.

В проектах Группы Аквилон предусмотрены общественные пространства внутри дома – абсолютно бесплатные для жителей квартала. Это детские игровые пространства "Аквилон Kids", небольшие спортивные залы. Также на первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, в которых открываются кафе, пекарни, салоны красоты и многое другое.

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