Дом Басевича начали сносить в Петербурге после судов с градозащитниками

После сноса оставят только половину фасадной стены. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге начали сносить многострадальный Дом Басевича. Борьба за здание началась еще несколько лет назад. Тогда активисты пытались спасти строение, даже, несмотря на множество пожаров. Из-за постоянных возгораний Следственный комитет признал дом вещественным доказательством в октябре 2022 года.

Снос запрещали и разрешали несколько раз: градозащитники постоянно подавали иски с просьбой прекратить разрушение дома. Но суд принял другое решение.

- Здание признано аварийным и подлежащим сносу полностью - за исключением половины фасадной стены, - сообщили активисты после решения городского суда.

Напомним, экспертиза представленная на заседании Куйбышевского районного суда разъяснила, что сносить полностью здание не обязательно, ведь оно подлежит ремонту. Разборке подлежали только стены шестого и седьмого этажей. Но это не изменило решения.

Теперь там планируют построить школу балета Бориса Эйфмана. В здании появятся танцевальные классы, гримерки и другие помещения. Правда, пока не сообщается, когда строительство будет завершено.