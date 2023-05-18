Открытие международного Книжного салона прошло на Дворцовой площади

Книжный салон открылся 18 мая. Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

В Петербурге стартовал 18-й по счету Международный книжный салон. Открытие фестиваля состоялось 18 мая. На торжественном событии побывали председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Очень отрадно, что международный Книжный салон проходит в Петербурге. Он посвящен 320-й годовщине основания нашего города. Город может этим гордиться, потому что именно сюда приехали яркие персоны в области культуры, - отметил глава города Александр Беглов.

Сейчас на Дворцовой площади установлено четыре шатра, площадь каждого из них – 900 квадратных метров. Главными событиями станут встречи с Дарьей Донцовой, Татьяной Толстой и другими известными авторами.

- Поздравляю всех с открытием Книжного салона. Желаю исполнения всех творческих замыслов, - добавил Беглов.

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На Книжном салоне также можно купить книги разных издательств. Книги от "Комсомольской правды" расположены в павильоне А, место 5.

На Книжном салоне продают книги ИД "Комсомольская правда". Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

20 мая на фестивале выступит шеф-редактор "Комсомольской правды" Евгений Сазонов. Он проведет презентацию книжных новинок нашего издательского дома, а также представит свои книги, в числе которых "Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара" и "Непокоренный Сталинград".