Клиенты Tele2 на особом положении в «Ночь музеев». Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 выступил партнером проекта «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге. Компания подготовила для клиентов бесплатные экскурсии вне основной программы, кофе в подарок и выгодную подзарядку смартфона. При этом абоненты могут обменять минуты в своих тарифах на билеты «Ночи музеев», а все желающие – посмотреть онлайн-экскурсии от звездных ведущих.

20 мая Tele2 бесплатно организует для своих клиентов ряд эксклюзивных событий. На борту теплохода состоится джазовый концерт-лекция от проекта «Музыка с умом» в исполнении музыкантов Empathy Project. Авторские экскурсии оператора также пройдут в Музее городской скульптуры, «Книжной Капелле», музее-квартире Владимира Набокова, Музее истории Санкт-Петербургского государственного университета, Музее-архиве Д. И. Менделеева и Минералогическом музее.

Приятные бонусы ждут клиентов Tele2 и в рамках официальной программы «Ночи музеев». Абоненты смогут обменять неизрасходованные минуты в тарифных пакетах на билеты в 120 музеев Санкт-Петербурга. Среди них – музей Анны Ахматовой, Планетарий, киностудия «Ленфильма» или музей-квартира Бродского. За 250 минут можно получить билет в один музей либо скидку на проход в три или пять музеев. Обмен возможен в личном кабинете на сайте оператора и в приложении «Мой Tele2».

Кроме того, в «Ночь музеев» клиенты Tele2 могут получить бесплатный кофе в нескольких музейных кафе, а уже с 18 мая – во всех городских кофейнях сети «КофеБон». Преимущества доступны абонентам и в сервисе «Бери заряд», где 30 минут подзарядки гаджетов будут бесплатными. Подробности – в программе лояльности «Больше».

Всем ценителям искусства Tele2 представит онлайн-экскурсии по уникальным местам Санкт-Петербурга. Зрители окажутся за кулисами новой сцены Александринского театра в сопровождении генерального продюсера театра Александра Малича. В роскошном дворце Нарышкиных-Шуваловых актер театра и кино Федор Федотов представит крупнейшую в мире коллекцию фирмы Фаберже. Актер музыкального театра Иван Ожогин проведет экскурсию «Театр музыкальной комедии: шкатулка с секретом» в интерьерах великокняжеского дворца, где раскроет тайны двух столетий и многих хозяев особняка.

Полная программа Tele2 на «Ночь музеев» и просмотр онлайн-экскурсий доступны на сайте.

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