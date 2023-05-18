Строительство 20% коттеджных поселков остановили под Петербургом

Некоторые поселки "заморозили" с построенными домами.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Под Петербургом приостановили реализацию 20 процентов коттеджных поселков. Общая площадь всех территорий составляет около 780 гектаров. На половине из них еще не прокладывали коммуникации, а 35 процентов поселков еще без дорог и внутренней инфраструктуры.
Некоторую часть проектов, а именно 15 процентов, заморозили прямо с построенными домами на нескольких участках внутри поселка.
- Причинами таких решений стало отсутствие продаж и прекращение финансирования, несоответствие концепции, отсутствие обновления бизнес-модели, неудобная транспортная доступность, - говорится в исследовании группы компаний Puzzle Realty.
Некоторые коттеджные поселки находятся в более 40 километрах от Петербурга. Там продают дома площадью 200 квадратных метров и коммунальными платежами до 15 тысяч рублей в месяц.
Эксперты считают, что в этом году удастся продать только несколько замороженных проектов. И то, только потому что предложений на загородном рынке не так уж много.