Строительство 20% коттеджных поселков остановили под Петербургом

Некоторые поселки "заморозили" с построенными домами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Петербургом приостановили реализацию 20 процентов коттеджных поселков. Общая площадь всех территорий составляет около 780 гектаров. На половине из них еще не прокладывали коммуникации, а 35 процентов поселков еще без дорог и внутренней инфраструктуры.

Некоторую часть проектов, а именно 15 процентов, заморозили прямо с построенными домами на нескольких участках внутри поселка.

- Причинами таких решений стало отсутствие продаж и прекращение финансирования, несоответствие концепции, отсутствие обновления бизнес-модели, неудобная транспортная доступность, - говорится в исследовании группы компаний Puzzle Realty.

Некоторые коттеджные поселки находятся в более 40 километрах от Петербурга. Там продают дома площадью 200 квадратных метров и коммунальными платежами до 15 тысяч рублей в месяц.

Эксперты считают, что в этом году удастся продать только несколько замороженных проектов. И то, только потому что предложений на загородном рынке не так уж много.