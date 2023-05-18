Любовь, страсть и тайны закулисья: в Петербурге прошла премьера сериала «Балет»

Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева. Фото: «Ростелеком».

Час пролетел незаметно, финальные титры под впечатляющий саундтрек, - и в кинозале загорается свет. Зрители аплодируют с вопросом: «Когда вторая серия?». В среду, 17 мая, накануне всероссийской премьеры, в Петербурге состоялся закрытый показ первой серии восьмисерийной психологической драмы «Балет» производства «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студии» и видеосервиса Wink. Режиссёром-постановщиком сериала стал Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.

В РОЛЯХ - ПРОФЕССИОНАЛЫ

По сюжету сериала, в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (эту роль исполняет Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет. Новый директор главного балетного театра страны (Фёдор Бондарчук) пригласил ее поставить оригинальный современный спектакль. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, ставшими ключевыми людьми в русском балете. На кону большие деньги, амбиции, карьера. Роль Руты Майерс в молодости исполнила первая солистка Мариинского театра Мария Хорева. Артистка признается: съемки в кино стали для нее новым опытом и в профессиональном плане «открыли мир в Нарнию».

- В кино ты на глазах становишься другим человеком! И это такой опыт, который хочется повторять. Опыт перевоплощения, опыт нахождения персонажа внутри себя и нахождения себя в персонаже. Поиск решения, что будет вести тебя по роли - только формальные клише или эмоции? Все это было интересно и помогло моему развитию, как артистки, - призналась Мария Хорева на премьере.

Кадр проморолика сериала «Балет». Фото: «Ростелеком».

Главные роли в «Балете» помимо Аллы Сигаловой и Федора Бондарчука сыграли Ирина Апексимова, Маруся Фомина, Петр Райков, Лиза Янковская, Евгения Добровольская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева и другие. А также — солисты нескольких ведущих театров страны, в том числе: ГАБТ, Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, «Балет Москва», Бориса Эйфмана.

НЕ ТОЛЬКО ПРО БАЛЕТ

Что стоит за балетным спектаклем – вдохновение или меркантильный интерес? Какой это мир – яркий на сцене или жесткий в репетиционном зале? Чем живут танцовщики и балерины помимо танца?

Сериал «Балет» расскажет о мире, который спрятан за кулисами. С одной стороны, зритель увидит на экранах прекрасное искусство и тяжелый труд, с ним связанный. С другой - узнает, что театральная жизнь, это еще и соперничество, зависть, ревность.

Петербуржцы с нетерпением ждут следующих серий. Фото: «Ростелеком».

- И это здорово, ведь несмотря ни на что балет - уникальный вид искусства, в котором сочетаются танец, музыка, декорации и костюмы. Через балет говорит свои слова красота, можно рассказать удивительные истории и выразить смыслы, которые неподвластны другим видам искусства, - уверена Мария Хорева.

Первая серия «Балета» доступна зрителям с 18 мая, эксклюзивно в видеосервисе Wink от «Ростелекома».