Сиг, на выход! В реку Волхов выпустили более полутора тысяч мальков рыбы

В реку Волхов выпустили более полутора тысяч мальков рыбы. Фото: Тимур Румянцев.

Легендарного волховского сига выпустили в реку Волхов во время V гастрономического фестиваля "Корюшка идет!" в Новой Ладоге. В зарыблении также приняли участие глава 47 региона Александр Дрозденко, представители администрации Волховского района, сотрудники Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), школьники и воспитанники АНО «ДРОЗД-Волхов» – регионального оператора всероссийского проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД).

ВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Мощный поток воды выносит мальков в их новый дом - большую реку. Рыбки, кажется, сопротивляются, что, впрочем, показатель их стойкости и выносливости. Для молоди все происходящее непривычно: до этого они жили практически в тепличных условиях, еду получали по расписанию. Но мальков адаптировали к естественным условиям среды обитания.

- Мальки сига были выращены в Никольском рыборазводном заводе имени Владимира Павловича Врасского, который в свою очередь является первым заводом в России, где закладывались основы искусственного разведения рыб и набирались опыта известные всей стране и за рубежом рыбоводы. Нами было выбрано максимально подходящее по температурному режиму и глубине место для выпуска мальков,- говорит ведущий специалист отделаэкологии и природопользования Волховского филиала АО «Апатит» Татьяна Иванова.

Сколько в среднем молоди отправляется в реку, перед выпуском замеряют четко. В рамках акции ФосАгро выпустила в акваторию Ладожского озера 1539 мальков сига. Каждая особь весит около 15 граммов - идеально для начала самостоятельной жизни. Через несколько лет эти "выпускники" окрепнут и дадут потомство - это поможет увеличить популяцию сига и сохранить экосистему Ладожского озера. Выяснилось, что согласно программе мероприятий в рамках стратегии природоохранной деятельности общий объем вложений ФосАгро за последние десять лет составил порядка 60 млрд руб.

Сиг относится к группе лососевых, обитает в реках Европы и Северной Азии. Рыбы семейства сиговых способны мигрировать из пресных вод в солёные и обратно. Некоторые виды сига занесены в Красную книгу.

Юные участники экологической акции выпускали мальков в реку, загадывали желания и следили за тем, как рыбы адаптируются в водной среде и уплывают во взрослую жизнь.

- Было очень интересно выпускать в реку мальков. Я думаю, что такие мероприятия важны для природы, ведь мы хотим жить на чистой и прекрасной планете, – сказала юная футболистка из секции АНО «ДРОЗД-Волхов» Мария Дегтярева.

В конце мероприятия всем ребятам были вручены памятные значки «Юный эколог».

Фото: Тимур Румянцев.

ПОМОЩЬ ПРИРОДЕ

Будущее поголовье лососевых выращивали на заводе в течение нескольких месяцев.

Активное участие в воспроизводстве рыбы принимает бизнес. ФосАгро с 2016 года проводит акции по увеличению биоразнообразия водоемов в регионах присутствия. За это время в водоемы Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областей выпущено более 1,5 млн мальков рыб ценных пород. В Ленинградской области первая подобная акция состоялась в 2017 году. Тогда в реку Волхов ВФ АО «Апатит» выпустил 2 276 молоди сига, в 2020 году – более 2 000 мальков палии в Ладожское озеро, в 2022 году – 1584 мальков сига в реку Сясь.

- Очень приятно, что такая известная компания как ФосАгро уделяет большое внимание вопросам защиты окружающей среды и сохранения природного биоразнообразия. В частности, ежегодно проводит акции, направленные на сохранение популяции волховского сига. Это благое дело и настоящий праздник и для сотрудников компании, и для их детей, и для жителей России, – отметил заместитель начальника Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Михаил Архипов.

- За пять лет наш фестиваль вырос и стал не только областным, но и всероссийским. Сегодня здесь собралось более 25 тысяч человек. Это, действительно, хороший народный праздник, посвященный рыбакам — людям непростой профессии. Сегодня здесь представлены не только рыбаки, но и те, кто занимается выращиванием рыбы — это крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Не случайно, за последние 5 лет Ленинградская область вышла на 3 место в России по производству форели, а сегодня в области выращивают клариевого сома, осетров, производят черную икру и даже тайскую креветку. Ленинградский регион динамично развивается и рыборазведение и все, что связано с рыбным хозяйством, тоже динамично развивающаяся отрасль, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.