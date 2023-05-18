Екатерина Артюшкина: «Петербург-концерт» - это история поколений»

Фото: предоставлено «Петербург-концерт».

- Расскажите, в чем уникальность «Петербург-концерта».

- «Петербург-концерт» ведет свою историю с 1931 года. В нее вписаны такие имена, как Аркадий Райкин, Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Эдуард Хиль, Мария Пахоменко, Сергей Захаров и многие другие... Тем, кто знает «Ленгосэстраду» и «Ленконцерт», кто слышал, как играет Ленинградский концертный оркестр, объяснять ничего не надо: «Петербург-концерт» - преемник опыта этих легендарных команд и традиций высочайшего уровня исполнительского мастерства, и я думаю, что это лучшая наша презентация. А в остальном мы идем в ногу со временем, очень много работаем для молодежи. Наша главная площадка - Екатерининское собрание - развивается в самых разных направлениях: не только как академическая сцена, но и как территория современного искусства, креативных стартапов. Мы проводим здесь проекты с участием молодых дизайнеров, художников, перформеров, кинорежиссеров, музыкантов, фешен-показы и хендмейд-маркеты. В составе «Петербург-концерта» более 400 артистов и музыкантов, которые работают в самых разных жанрах: классика, джаз, фольклор, эстрада, театр, кроссовер, опера, оперетта, современный танец. При поддержке Комитета по культуре мы проводим более 900 событий в год.

Генеральный директор «Петербург-концерт» Екатерина Артюшкина.

- Тема «Ночи музеев - 2023» «Опыт». Как вы ее раскрываете?

- «Петербург-концерт» постоянно занят популяризацией музыкального искусства, особенно среди молодых людей. И знаете, как здорово видеть результат, когда, к примеру, на наши симфонические, эстрадные, джазовые концерты билеты раскупают по Пушкинской карте. Или когда аншлаги на концертах, которые организует наш отдел креативных индустрий, много работающий с экспериментальными молодежными командами музыкального андеграунда, наш Центр национальной культуры, который знакомит молодежь с лучшими (и такими же молодыми) исполнителями национальной музыки из разных уголков России и мира.

- «Ночь музеев» вы открываете программой «Петербург-концерт. Опыт в контексте времени». Что ждет гостей?

- Пять ярких сеансов. Каждый длится 45 минут и включает экскурсию по Екатерининскому собранию, кинопоказ и выставку, посвященные истории «Петербург-концерта», и главное - выступления наших музыкантов. В первом сеансе, начало в 18:00, один из лучших хоров России, Петербургских камерный хор под управлением заслуженного деятеля искусств России Николая Корнева, представит программу с контрастным названием «Духовная музыка лауреатов Сталинской премии». В нее войдут произведения выдающихся композиторов советской эпохи. Во втором сеансе, начало в 19:00, камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» под управлением народного артиста России Михаила Гантварга исполнит хиты мировой классики. Героем третьего сеанса, начало в 20:00, станет яркий и дерзкий «Эссе-Квинтет». Вместе с артистами театра современного танца «Каннон Данс» они «сыграют кино» - саундтреки к шедеврам мирового кинематографа. Квартет «Невский джаз» и Тоня Плетцер подарят гостям четвертый музыкальный сет в 21:00. И в заключительном концерте, который начнется в 22:00, солисты «Петербург-концерта», заслуженный артист России Сергей Рогожин, заслуженная артистка России Марина Цхай, лауреат международных конкурсов Наталья Сорокина и ансамбль «Feel`армония», будут петь песни - визитные карточки ярчайших звезд ленинградской эстрады.

Ведь опыт - это, пожалуй, самый драгоценный нематериальный актив, который имеет смысл передавать по наследству.