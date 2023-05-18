Сезон «Поющих мостов» начнется в Петербурге в ночь на 20 мая

Разводка мостов будет сопровождаться лазерным шоу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в рамках Книжного салона начнут восьмой сезон «Поющих мостов». Он стартует в ночь с 19 на 20 мая. Впервые в этом году Дворцовый мост разведут под классическую музыку. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- Над Невой прозвучат произведения Сергея Рахманинова, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, - говорится в сообщении регионального ведомства.

«Поющие мосты» ассоциируются у жителей Петербурга с летом. Специально ради этого зрелища в Северную столицу приезжают многие туристы, желающие полюбоваться разводом мостов над Невой.

В этот раз шоу будет сопровождаться лазерной программой. Зрители увидят образы, связанные с 320-летием города, Годом педагога и наставника, а также статусом Петербурга как культурной столицы СНГ. Первую музыкальную разводку мостов посвятят 150-летию Сергея Рахманинова и 200-летию Александра Островского.

За последние семь лет «Поющие мосты» посетили более 20 миллионов петербуржцев и гостей города.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: