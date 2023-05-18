«Поймали одеялом и запеленали, как младенца»: Спасатели Ленобласти сняли с дерева перепуганного енота по имени Степан

Степан и его хозяин жутко перепугались. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Интересное приключение пережил пушистый зверек во Всеволожском районе Ленинградской области. Шестимесячный енот сам забрался на дерево, но спуститься не смог. Питомцу понадобилась помощь спасателей, которые быстро приехали на место.

- У енота есть хозяин. Он проветривал квартиру и оставил форточку открытой. Зверек воспользовался ситуацией и сбежал. Раньше он так не делал, только мордочку вытаскивал. Он вообще миролюбивый, спокойный, приносил хозяину тапочки, - рассказали пожарные.

Степан забрался на дерево и не смог слезть. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Как выяснилось позже, зовут хитреца Степаном. Из-за стресса он не поддавался спасателям и пытался сбежать еще дальше. Енот забрался на высоту шестого этажа и переживал, сидя на березе.

- Мы использовали не только веревки и спасательное оборудование. Даже одеяло натянули – только бы спасти хулигана. Степан перепрыгивал с ветки на ветку и кувыркался, в итоге все-таки приземлился на землю, - сказали спасатели.

Тогда беглеца запеленали, как малыша, и передали хозяину. И мужчина, и его подопечный жутко перепугались.