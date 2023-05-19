Зачем нужна «третья сторона» в дорожном строительстве

За каждым объектом закреплена своя группа стройконтроля. Фото: ООО «Эколэнд».

Компания «Эколэнд» была создана в 2011 году и изначально занималась экологическим контролем при производстве строительных работ. А с 2016 года предприятие осуществляет и строительный контроль.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

«Эколэнд» работает на территории многих регионов страны. В Московской области специалисты компании ведут объекты, подведомственные ФКУ «Центравтомагистраль». В основном речь идет о капитальном ремонте. В частности, сейчас завершается работа на трассе М-10 «Россия» на участках 83-93 км 93-108 км. Кроме того, в этом году начинаются работы на участках на М-7 «Волга» и Р22 «Каспий».

На каждом объекте работает закрепленная за ним группа строительного контроля. В состав группы входят руководитель, инженеры, геодезисты и лаборанты. Их задача - внимательно следить за всем тем, что происходит на строительной площадке (это называется «операционный контроль»). Все должно соответствовать проекту и быть качественным.

- Мы контролируем весь строительный цикл - от разработки документации до ввода объекта в эксплуатацию, - рассказывает генеральный директор ООО «Эколэнд» Сергей Лаврухин. - Наша миссия - стоять на страже обеспечения качества применяемых на строительном объекте материалов и изделий, соответствия качества выполняемых строительно-монтажных работ, а также соблюдения утвержденного календарного графика строительства. При этом для нас важно заранее предупреждать какие-либо ошибки, которые может совершить подрядчик.

Для этого в рамках контрактных обязательств проводятся лабораторные испытания материалов, поступающих на объект, а также испытания изделий и материалов в выполненных конструктивах. Для осуществления этих мероприятий испытательной лаборатории необходимо иметь аттестат аккредитации и проходить периодические подтверждение компетенции. Также осуществляется контроль разбивочных работ и планово-высотного положения выполненных конструктивов, где применяется современное геодезическое оборудование, в том числе GPS приборы. В рамках операционного контроля проводится проверка технологии производства работ. В обязательном порядке осуществляется производственный экологический контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды. Для этого в состав компании входит экологическая лаборатория с широкой областью аккредитации, что позволяет оперативно производить замеры как компонентов природной среды, так и источников воздействия на окружающую среду, выполнять обследование зданий, строений, сооружений различного назначения.

Специалисты «Эколэнда» сопровождают объект «от» и «до». Фото: ООО «Эколэнд».

САМ СЕБЯ НЕ ПРОВЕРИШЬ

Пока идет строительство, сотрудники компании работают на объектах в ежедневном режиме. По словам Сергея Лаврухина, сроки разные, но в основном это 2-3 года.

- Повышенное внимание необходимо уделять стройкам, где самая высокая интенсивность, - продолжает рассказ наш собеседник. - В производственном процессе задействовано огромное количество людей и техники. Действуют они быстро, и риск допустить ошибку увеличивается.

Задаем руководителю компании вопрос, который часто возникает у обывателей: неужели строители сами себя не могут проконтролировать? С них же все равно потом за качество спросят!

В ответ на это Сергей Лаврухин парирует: «Хоть внутренний контроль подрядчика, выполняющего строительно-монтажные работы и регламентирован нормативной документацией, но третья сторона все равно обязательно нужна. Ведь вопрос стоит не только в контроле, это и представление интересов Заказчика и подтверждение объемов работ, проверка технической документации и многое другое».

Есть такое понятие - принцип второй руки, добавляет глава фирмы.

- Вот представьте, что вы долго составляли какой-нибудь документ и теперь внимательно проверяете и вычитываете его. Кажется, что все идеально. Но потом вы отдаете этот документ кому-нибудь еще. И тут оказывается, что в одном месте запятая пропущена, а в другом - слово вылетело! Поверьте, точно так же и в строительстве. Когда объемы большие, глаз может замылиться. Тут и приходит на помощь наша компания, - говорит гендиректор «Эколэнда».

У всех сотрудников компании колоссальный опыт. Фото: ООО «Эколэнд».

РАБОТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

Примечателен и тот факт, что компания постоянно расширяет географию своей деятельности. «Эколэнд» работает и далеко за пределами Московской области. Например, сейчас в активной фазе находится строительство обхода Волгограда. Также специалисты «Эколэнда» на Алтае, где в рамках реализации по-настоящему уникального проекта - транспортного коридора, который соединит Россию с Монголией и Китаем, проходит один из альтернативных дорожных выходов на соседей.

Вообще, «Эколэнд» учувствовал в реализации многих знаковых объектов. Так, компания проводила экологический мониторинг при проведении дноуглубительных и строительных работ на территории мурманского порта, при содержании кольцевой автодороги в Петербурге, при строительстве дороги Нарьян-Мар - Усинск… А сейчас специалисты «Эколэнд» осуществляют контроль на строительстве моста через реку Волхов в городе Кириши. Наравне с переправой через Свирь это самая крупная мостовая стройка в Ленинградской области на данный момент! Компании, и правда, есть чем гордиться.

- Мы не собираемся стоять на месте, наоборот, намерены развиваться и расширяться. Динамика у компании положительная, поэтому я не сомневаюсь, что у нас все получится, - резюмирует генеральный директор ООО «Эколэнд» Сергей Лаврухин.

«Эколэнд» расширяет географию своей деятельности. Фото: ООО «Эколэнд».

НА ЗАМЕТКУ

В ООО «Эколэнд» работает большая команда. Подавляющее большинство - сотрудники с колоссальным опытом. Руководство компании объясняет, что по-другому и быть не может: все-таки строительный контроль требует очень широкого спектра знаний. Надо разбираться и в проектировании, и в строительстве, и в оформлении документации.

- Но это не значит, что дверь для молодых сотрудников у нас закрыта. Молодежь у нас тоже работает, перенимает опыт у старших товарищей, - говорят в ООО «Эколэнд».

Реклама