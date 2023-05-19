Как Белоруссия помогает Петербургу с автобусами

Минский автомобильный завод (МАЗ) - давний партнер Санкт-Петербурга. Фото предоставлено Минским автомобильным заводом (МАЗ).

Переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) признан властями города состоявшимся.

- Переход на Новую модель транспортного обслуживания пассажиров в сфере автобусных перевозок, осуществленный в 2022 году, стал одним из главных этапов развития транспортного комплекса Санкт-Петербурга. Сегодня можно сказать, что переход на НМТО состоялся, все необходимые показатели достигнуты, - отметили в Комитете по транспорту.

БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ

Одним из главных требований к коммерческим перевозчикам в рамках перехода на НМТО стало полное обновление их подвижного состава.

- Новый транспорт должен был быть не старше 2021 года, на 100% низкопольный, оборудован системами климат-контроля, обеспечения безопасности и информирования пассажиров, оснащен системой видеонаблюдения и видеорегистрации (8 камер на автобусе большого класса и 6 камер на автобусе среднего класса) и тревожной кнопкой для связи с диспетчером и автоматической системой обнаружения пожара, - перечислили преимущества новой техники в Комитете по транспорту. - Также важно было наличие аппаратуры спутниковой навигации (ГЛОНАСС) для мониторинга движения транспортного средства и контроля скорости.

Перевозчики закупили свыше 2800 автобусов различных классов на газомоторном топливе. Обновление подвижного состава велось поэтапно, с 15 июля, как и планировалось, все маршрутки в городе были заменены на социальные автобусы.

- В течение нескольких месяцев на некоторых маршрутах продолжали работать подлежащие замене транспортные средства. Но 15 ноября обновление подвижного состава негосударственных перевозчиков было завершено, - добавили в Комитете по транспорту.

Одним из основных поставщиков новых автобусов стал Минский автомобильный завод: минские автобусы как нельзя лучше подходят под требования к подвижному составу. Перевозчики приобрели 894 автобуса производства МАЗ, то есть более четверти от общего количества закупленной в рамках НМТО техники.

- МАЗ - давний партнер Санкт-Петербурга, - констатировали в Комитете по транспорту. - В числе других марок - Нефаз, Волгабас, Лиаз.

Автобусы могут перевозить до 100 пассажиров. Фото предоставлено Минским автомобильным заводом (МАЗ).

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С СЕРВИСОМ

Известно, что Петербург и Белоруссия сотрудничают в самых разных сферах - от жилищно-коммунального хозяйства до культуры. Но именно транспорт всегда был в приоритете.

Причем это партнерство началось задолго до транспортной реформы. Так, взаимодействие ГУП «Пассажиравтотранс» с МАЗ организовано по нескольким значимым направлениям.

- Первым направлением являются дилерские функции. Большинство автобусов из Минска сосредоточено в Колпинском автобусном парке, который имеет статус монопарка и официального сервисного центра Минского автозавода. Сотрудники парка самостоятельно осуществляют техническое обслуживание автобусов, прошли обучение, и располагают всеми необходимыми компетенциями, - рассказали в правительстве Петербурга.

Второе направление совместной работы - тестирование новых образцов подвижного состава производства МАЗ, основанное на поиске решений для повышения надежности подвижного состава. Еще до старта транспортной реформы на городских маршрутах успешно прошли испытания автобусы нового поколения: МАЗ 303266 экологического класса Евро-6 и автобус МАЗ 203945, работающий на сжиженном природном газе.

- Третьим направлением деятельности является работа по обмену опытом, совместные конструкторские проработки новых образцов подвижного состава, а также увеличение модельного ряда продукции, выпускаемой МАЗ. Примером данного взаимодействия явилась разработка и начало серийного производства автобусов особо большого класса МАЗ 216, - отметили в Смольном.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Добавим, что во время одного из рабочих визитов делегации Белоруссии в Петербург состоялась выставка продукции предприятий белорусской промышленности. Представил автобусы своего производства и МАЗ.

- Минский автозавод продемонстрировал линейку автобусов, работающих на метане. Низкопольные газовые автобусы МАЗ 203C45, МАЗ 203945 предназначены для перевозки пассажиров по городским маршрутам и оборудованы газовыми 6-ти цилиндровыми двигателями экологического класса Евро-5, работающими на сжиженном природном газе. Криогенный газовый бак изготовлен из нержавеющей стали и установлен в заднем свесе автобусов. Автобусы могут перевозить до 100 пассажиров, - рассказали на предприятии. - Еще один представитель модельного ряда автобусов, работающих на сжиженном природном газе, - это низкопольный автобус среднего класса МАЗ 206945, вмещающий около 67 пассажиров. Автобус оборудован газовым 4-х цилиндровым двигателем экологического класса Евро-5.

Продемонстрировал МАЗ и низкопольный газовый автобус МАЗ 203C46, работающий на компримированном природном газе.

- Его номинальная вместимость - около 95 пассажиров, из них 35 на сиденьях. Автобус оборудован газовым 6-ти цилиндровым двигателем экологического класса Евро-5. Примечательно, что газовые баллоны СNG-4 изготовлены из полимерно-композитных, коррозионно-стойких материалов и закреплены в специальной кассете на крыше автобуса, - поделились подробностями на Минском автозаводе, выразив уверенность, что сотрудничество с Петербургом в дальнейшем будет только расширяться.

Важно было наличие аппаратуры спутниковой навигации (ГЛОНАСС) для мониторинга движения транспортного средства и контроля скорости. Фото предоставлено Минским автомобильным заводом (МАЗ).

КСТАТИ

Переход на НМТО самым непосредственным образом повлиял на улучшение не только городского парка пассажирских автобусов, но и безопасность дорожного движения в городе, подчеркнули в Комитете по транспорту. О последнем, в частности, говорит статистика УГИБДД - за 12 месяцев 2022 года количество ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов, сократилось на 25%, а число пострадавших в них уменьшилось на 20%.

НА ЗАМЕТКУ

Петербургским пассажирам транспорт Минского автомобильного завода хорошо знаком.

- Завод сотрудничает с городом с 2011 года. За десятилетний период МАЗ поставил сюда более 700 единиц техники, - говорится в сообщении на сайте МАЗ.

А в рамках транспортной реформы Петербург получил еще около 900 автобусов производства МАЗ средней и большой вместимости, работающих на природном газе.