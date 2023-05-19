СКА Арена в Петербурге примет первые хоккейные матчи этой осенью

В СКА Арене можно проводить соревнования по 26 видам спорта. Фото: vk.com/ska__arena

Строительство СКА Арены в Петербурге постепенно подходит к концу. Стадион сможет принять первые хоккейные матчи уже осенью. Спортивная площадка станет одной из самых функциональных в стране: там можно проводить соревнования по 26 видам спорта.

- За последний год строителями выполнена огромная работа по импортощамещению. Более 80% оборудования на стадионе отечественного производства, - отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Спортивное сооружение почти достроили. Фото: vk.com/ska__arena

Помимо самой ледовой площадки, в СКА Арене появятся помещения для занятий физкультурой и спортом. Жители и гости города смогут посещать бассейн, фитнес-клуб, скейт-парк. Для желающих там построили футбольное и баскетбольное поля, легкоатлетические дорожки и спортивные сооружения.

Ледовый стадион станет самым большим в мире. Он сможет вмещать более 21 тысячи зрителей. Вокруг огромного здания появится зеленый парк для спокойного и активного отдыха.