Как читать книги и рассказывать о них: «Комсомолка» провела мастер-класс для школьников в рамках акции «Губернаторский дневник»

«Комсомолка» провела мастер-класс о книжном блогинге. Фото: Ярослав ДУРКИН.

«Комсомольская правда» в Петербурге провела акцию «Губернаторский дневник» для школьников с 5-го по 11-е классы. Отличники со всего Петербурга заносили свои пятерки в специальные бланки с 13 марта до 30 апреля. Те ребята, которые набрали больше всего оценок, стали победителями. Совсем скоро их наградят и проведут экскурсию по Смольному. В рамках проекта весь апрель проходили различные лекции и мастер-классы от успешных учеников - победителей городских и всероссийских олимпиад, призеров масштабных конкурсов и проектов.

Первую встречу с учениками в школе № 619 Калининского района провела медиаконсультант и один из самых успешных книжных блогеров России Ульяна Улилай. Она работает с видеоконтентом более десяти лет и всегда знает, что почитать. На мастер-классе Ульяна рассказала ребятам, что нужно, чтобы вести книжный блог, как правильно это делать и в чем польза. Школьники узнали историю самой Ульяны, как она стала блогером, а также получили книжные рекомендации. А в конце мастер-класса ребята задали спикеру волнующие их вопрос.

Секретами ведения блога поделилась медиаконсультант Ульяна Улилай. Фото: Ярослав ДУРКИН.

Сегодня книжный блогинг - это широкая сфера, которая включает себя комиксы, аудиокниги, подкасты на тему литературы. Поэтому у блогеров есть много возможностей для самовыражения. Одним из ключевых факторов при ведении блога должно быть желание и интерес к своему делу. Важно осознавать, какой контент вы публикуете в блоге, как его продвигать и как заявить о себе.

- Книги - это классный формат, который можно совершенно по-разному преподносить. Это то, что подчеркивает личность и характер каждого человека, который рассказывает про произведения в своем блоге, - рассказывает Ульяна Улилай.

Через свою историю Ульяна рассказала учащимся, как блогинг влияет на людей. Он помогает развивать в людях креативное мышление, которое нужно на протяжении всей жизни. Блог также поможет реализовать скрытый внутри потенциал человека и научить его планировать.

Мастер-класс прошел в рамках акции «Губернаторский дневник». Фото: Ярослав ДУРКИН.

- Ты начинаешь цеплять идеи везде. Появляется очень много креативных мыслей по ходу чтения. То есть раньше ты читал и думал о смысле произведения, а тут ты уже начинаешь активнее думать в блоге. И это полезный навык..

В конце мастер-класса школьники обсудили с Ульяной Улилай состояние книжного рынка в условиях санкций, чтение книг на иностранных языках, комиксы и даже автоспорт, к которому причастна блогер.

Подготовил материал: Ярослав ДУРКИН