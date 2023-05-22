Самые «спортивные» ЖК Санкт-Петербурга

Если планируете покупать квартиру — присмотритесь к жилым комплексам, рядом с которыми есть фитнес-центры. Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии лета решили выяснить, где можно купить квартиру рядом с фитнес-клубом. Исследовали предложения с помощью сервиса Яндекс Недвижимость.

Фитнес-клуб неподалёку от дома — мечта многих горожан. Тогда даже в холодную дождливую погоду есть где побегать и зарядиться. А ещё легко найти время на спорт даже в загруженный рабочий день. Поэтому если вы планируете покупать квартиру — присмотритесь к жилым комплексам, о которых мы сегодня расскажем.

Все ЖК, собранные в этой статье, — новостройки. Среди них есть жильё от эконом-класса до элитного и от студий до просторных трёхкомнатных квартир. Всего, по данным Яндекс Недвижимости, 280 новых жилых домов в Санкт-Петербурге находятся рядом с фитнес-клубами. Самое бюджетное предложение — студия за 3,6 миллиона рублей, самое дорогое — трёхкомнатная квартира за 300 миллионов рублей.

Таких опций достаточно во всех районах города, кроме Центрального, поскольку там в целом строится меньше нового жилья. В самом центре всего несколько таких ЖК. Среди них — «Русский дом» в Басковом переулке, «СемьА» на Днепропетровской улице, «Фонтанка 76» на набережной Фонтанки и «Новый Невский» на Тележной улице.

Больше предложений начинается по обе стороны Обводного канала и за ним, до метро «Московские ворота». В этом месте около 30 новостроек, которые расположены недалеко от фитнес-клубов.

Также можно рассмотреть варианты на юге города — от метро «Московская» и вдоль Московского шоссе. Например, рядом с метро расположены ЖК «Е.волюция», «Коллекционный Дом "1919"», «Московские ворота II», Che и «Галактика Премиум».

Если вы хотите жить на Васильевском острове, то можете выбрать из 21 жилого комплекса, включая ЖК «Халькон», «Шкиперский 19» и «Дом на Васильевском».

На Петроградской стороне 23 «спортивных» жилых комплекса, например ASTRVM, Esper Club и «Крестовский IV» на Крестовском острове.

Если смотреть на класс жилья, около фитнес-клубов чаще всего строятся ЖК комфорт-класса. По данным Яндекс Недвижимости, вблизи фитнес-клубов 140 таких новостроек. Далее идёт бизнес-класс — 79 жилых комплексов, и элитное жильё — 34 новостройки. Реже всего рядом с фитнесом располагаются ЖК эконом-класса и класса «Комфорт+» — таких 15 и 12 соответственно.

В «спортивных» ЖК на сегодня продается 6943 квартиры. В основном это однокомнатные и двухкомнатные варианты: таких на Яндекс Недвижимости 36% и 29% соответственно. Далее по количеству предложения трёшки — 17% квартир. А меньше всего студий — 14%.

Самая дешёвая студия за 3,5 миллиона рублей продаётся в ЖК “Ломоносовъ” в одноименном муниципальном образовании. Её площадь составляет 25,8 кв. м. Самое дорогое предложение — шестикомнатная квартира за 231 миллион рублей в клубном доме “Крестовский IV” на Крестовском острове. Площадь жилья — 259 кв. м..

Таким образом, в Санкт-Петербурге можно найти самые разные варианты жилья, откуда удобно добираться до фитнес-залов. Вы можете выбрать любой район города, и там окажется как минимум пара «спортивных» ЖК. А в некоторых районах десятки таких новостроек разного класса.

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