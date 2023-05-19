Каждый пятый проект коттеджных поселков в Ленобласти – провальный

Спрос на загородную недвижимость в Ленобласти растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области заморожены продажи коттеджных поселков площадью 780 га. Если представить это визуально, земли бы хватило на тысячу футбольных полей. Об этом свидетельствует исследование группы компаний Puzzle Realty. Чаще всего проект остается на задворках из-за «сырости» – кроме земли покупателю не предлагает ничего. Не проложены коммуникации, не построены дороги, не определен подрядчик. Все это обещается в неопределенном будущем. На эту категорию аутсайдеров приходится около половины замороженных проектов. Еще 35% - это проекты, в которых начали делать хоть что-то, дороги и инженерную инфраструктуру обеспечили, но подвело расположение. Удаленность от Санкт-Петербурга превышает 40 км. Оставшиеся 15% проектов вполне полноценны, имеют дом, чаще всего находятся внутри коттеджного поселка.

Вопреки удручающим цифрам, спрос на загородную недвижимость в Ленобласти растет, причем довольно интенсивно. В апреле по договорам купли-продажи продано 9,4 тыс. участков под ИЖС и в садовых товариществах. Это почти на 20% больше, чем в марте 2023 года и апреле 2022 года.

Происходит перераспределение рынка. Причем не в сторону «бизнес» и «комфорт» сегментов.

- Тенденции диктует нестабильность. Люди не уверены в завтрашнем дне, в собственной зарплате, платежеспособности. Но покупательский спрос на ИЖС растет. По большому счету, покупатели этих 20% замороженных коттеджных проектов перетекли в индивидуальное жилищное строительство, - объясняет эксперт в области загородной недвижимости Александр Пудиков.

При этом, подчеркивает Пудиков, падает спрос на квартиры и коммерческую недвижимость. Ведь покупать земельные участки безопаснее. К тому же это дает определенное подспорье семье – можно выращивать овощи-фрукты, завести хозяйство, не ломать голову над проблемами парковки своего автомобиля. Выбрать можно участок, согласно актуальным интересам – чтобы рядом была школа или больница, ближе к тому или иному району Санкт-Петербурга.

К тому же ИЖС предполагает финансовую свободу: строить можно тогда, когда появляются деньги, вливая сбережения в свой дом по мере возможности.

- Сейчас построили огромное количество жилья, половина не реализована. Но застройщики цену снижать не будут, им это невыгодно, - уверен Пудиков. - История с коттеджными поселками похожа на проблемы городской застройки. Участок под ИЖС можно найти за гораздо меньшую сумму. Построить там небольшой домик, потом подкопить средств и вложить во что-то более серьезное. Замороженные коттеджные проекты - это естественная погрешность рынка, и она не говорит о каких-то трагических тенденциях. Это не история об обманутых дольщиках и семьях, оставшихся без крыши над головой.

Что ж, с математикой не поспоришь: людей, располагающих суммой 1,5-3 млн рублей, существенно больше, чем тех, у кого есть более 5 млн. Как говорил Марк Твен, покупайте землю, ее больше не производят.