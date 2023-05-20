«Не надо спорить, кто в доме хозяин»: Ученые и реставраторы призвали Третьяковку и РПЦ работать сообща после передачи «Троицы» Андрея Рублева

Что известно о передаче "Троицы" Андрея Рублева в РПЦ. Фото Артем Геодакян / ТАСС

Легендарную «Троицу» Андрея Рублева, одну из главных святынь всех православных верующих России, передают из Третьяковской галереи в руки Русской православной церкви. Уже 4 июня реликвию выставят в Храме Христа Спасителя, а затем отправят на реставрацию в Троице-Сергиеву Лавру, где она в итоге и останется. Митрополит Тихон заверил, что хранить икону в соборе будут строго по всем требованиям. «Комсомолка» вместе со старшим научным сотрудником отдела древнерусского искусства Русского музея Ириной Сосновцевой и директором Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаилом Миндлиным разбиралась в тонкостях святого искусства.

ИКОНА ОСТАНЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Глава правового управления патриархии игуменья Ксения развеяла слухи о том, кто будет настоящим владельцем «Троицы» и заявила, что икону не будут отчуждать, и она останется собственностью государства.

- То есть икона не принадлежит ни музею, ни РПЦ, - объяснил директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин. – Могу предположить, что она формально останется в оперативном управлении Третьяковской галереи, но будет передана РПЦ в безвозмездное и бессрочное пользование. Таким образом, ответственность за сохранность иконы будет возложена как на РПЦ, так и на Третьяковскую галерею. И я думаю, что за состоянием сохранности иконы будут продолжать следить реставраторы и хранители Третьяковки.

Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в 15 веке, - самое знаменитое из его произведений. Фото: Третьяковская галерея

ЧТО ИЗВЕСТНО О СОСТОЯНИИ ИКОНЫ

В основе «Троицы» три липовые доски, которые недостаточно прочно скреплены между собой и слегка подвижны. Это следствие долгой и сложной жизни памятника.

- На лицевой стороне иконы имеются трещины грунта и красочного слоя вдоль стыков досок основы, - объясняет директор музея Андрея Рублева. – Кроме того, на лицевой стороне иконы есть многочисленная разновременные вставки грунта и красочного слоя.

Постоянные «гастроли» иконы тоже повлияли на нее, уверен эксперт.

- Реставраторы Третьяковки официально заявляли, что в 2022 году после возвращения «Троицы» из Лавры они нашли 61 участок отставаний грунта и красочного слоя от деревянной основы вдоль стыка досок основы и по лузге (скос между полями и углублением иконы). Памятник, находящийся в таком нестабильном состоянии, требует постоянного наблюдения специалистов и по необходимости – проведения очередных консервационных работ для сохранности, - уверен Михаил Миндлин.

Икону «Троица» Андрея Рублёва вернут в Троицкий собор. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ИКОНУ?

- Вся иконопись на дереве должна храниться при влажности около 50-55 процентов и при температуре не выше 18 градусов. Это строго и обязательно, - делает акцент Ирина Сосновцева. – Эти условия еще можно создать в Храме Христа Спасителя, но что будет в Лавре – пока загадка.

По словам Михаила Миндлина, главное не только поддерживать температуру и влажность в помещении, но и следить за неподвижностью иконы.

- Важно соблюдать условия безопасности по предотвращению случаев умышленного или неумышленного повреждения. Можно создать антивандальную витрину-капсулу из бронированного металла и пуленепробиваемого осветленного стекла. А внутри капсулы должна быть система бесперебойного поддержания необходимого температурно-влажностного режима, - считает директор музея Андрея Рублева.

Реставрировать "Троицу" похоже, нужно будет постоянно - это обязательный "ритуал" хранения реликвии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КТО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИКОНОЙ?

- По аналогии с прошлыми случаями передачи икон церкви, можно предположить, что стороны подпишут договоры, которые обозначат, сколько раз в год и когда музейщиков будут пускать на осмотр реликвии и ее реставрацию, - считает Сосновцева. – Главное, чтобы эти соглашения строго соблюдались, день в день, чтобы не навредить иконе. Не надо спорить, кто в доме хозяин. А совместно работать на общее благо. В теории, иконы нужно просматривать постоянно. Сроки обозначат реставраторы. В идеале установить круглосуточное наблюдение за иконой. Поставить камеру, направленную на климатическую витрину, если она будет. Но все равно никакая камера не заменит непосредственного наблюдения, причем с использованием микроскопа и других современных средств и методов.

С коллегой солидарен и Михаил Миндлин:

- Нужно организовать постоянное наблюдение за состоянием сохранности памятника - это могут сделать только профессиональные высококвалифицированные реставраторы.

КАКИЕ ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕ ИКОНЫ?

- Иконостас 15 века в Лавре может пострадать от огромного количества верующих, - предостерегает Ирина Сосновцева. – Там же всегда очередь. И все дышат. Входят внутрь в сухой и пыльной или влажной, пропитанной снегом и дождем одежде. Мне представляется, что там крайне трудно уследить за влажностью и климатом. Да и непонятно, будут ли «Троицу» всегда держать закрытой.

Кроме этого, как рассказывает эксперт, нужно уделить внимание «спокойной» транспортировке иконы.

- Всякое лишнее движение – всегда потрясение для такой реликвии. Как и жизнь в других условиях. Красочный слой может приподняться и осыпаться. И дело не только в подвижных липовых досках. Там может завестись плесень и грибок, если условия хранения будут ненадлежащими, - заключает научный сотрудник Русского музея.

ЧТО О ПЕРЕДАЧЕ ИКОНЫ ДУМАЮТ МУЗЕЙНЫЕ ЛЮДИ?

- Конечно, мы встревожены новостями, - говорит за себя и коллег по цеху Ирина Сосновцева. – Потому что нам сообщили только факт передачи, но не рассказали важные детали этого процесса – как это оформят юридически. Если икона уйдет из музея, то ухаживать за ней столь профессионально, как в Третьяковке, уже не смогут. И еще хотелось бы определить ответственного за судьбу «Троицы». Ведь у музея и храма разные цели и задачи. Церковь хочет радовать чувства верующих и помогать им, занимается важным и нужны богослужением. А мы, ученые, прежде всего, хотим сохранить произведение искусства в авторском виде.

- Решение о передаче памятника принималось на самом высшем политическом уровне, и я не готов комментировать это. Вероятно, были веские основания, - полагает Михаил Миндлин. –«Троица» имеет, безусловно, самое высокое сакральное, художественное и символическое значение, которое невозможно переоценить и для верующих, и для всего отечественного и мирового культурного сообщества. Сегодня это бренд России, по которому нашу страну узнают в мире. Теперь она в какой-то степени стала символом, сравнимым с гербом или флагом.

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