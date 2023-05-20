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Звезды20 мая 2023 12:10

«Экскурсия Петра Первого, концерт Мариинки и оживший Самсон»: Лучшие фото с грандиозного шоу фонтанов в Петергофе

Тысячи человек пришли на запуск фонтанов в Петергофе
Элеонора КУРЮМОВА
Грандиозное шоу фонтанов прошло в Петергофе.

Грандиозное шоу фонтанов прошло в Петергофе.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

20 мая в Петергофе прошел ежегодный Весенний праздник фонтанов. В этом году его посвятили 300-летию торжественного открытия Петром Великим императорской резиденции. И пока в регионе параллельно готовятся к другим юбилейным мероприятиям Петербурга, «Комсомолка» делится красочными кадрами с праздника.

Сопровождали мероприятие костюмы в стиле 18-го века.

Сопровождали мероприятие костюмы в стиле 18-го века.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Как и в прошлом году, в основу праздника легло искусство. В театральной постановке диалог со зрителями вел лично император Петр Алексеевич. Прогуливаясь с ним по Петергофу, более тысячи гостей, приехавших на мероприятие, узнали множество интересных фактов о петергофских фонтанах. Например, то, что «оживший» Самсон – символ российской победы в Северной войне. Кроме того, посетителей научили самостоятельно «беседовать» с фонтанами: понимать скрытые в них аллегории и значение расположения объектов Нижнего парка. Кстати, императорским подданным рассказали даже о том, чем отличается Петергоф от Версаля и какие картины больше нравились Петру I. К слову, впервые на Весеннем празднике фонтанов появилась онлайн-трансляции происходящего на главной сцене на двух экранах одновременно.

Главным на мероприятии стал «оживший» Самсон.

Главным на мероприятии стал «оживший» Самсон.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Кроме Петра Великого и его придворных, в празднике поучаствовали солисты Мариинского театра и других музыкальных учреждений, артисты, танцоры. Также город пригласил на мероприятие студентов Института культуры и волонтеров.

В мероприятии поучаствовали музыканты и танцоры региона.

В мероприятии поучаствовали музыканты и танцоры региона.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

По традиции праздник завершился впечатляющим запуском фонтанов и грандиозными пиротехническими залпами над Большим Петергофским дворцом.

Культура