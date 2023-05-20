По центру Петербурга прокатились более 300 уникальных ретро-автомобилей. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В преддверии Дня города в Петербурге проходят все больше и больше ярких, удивительных и интересных мероприятий. Одним из них стал парад ретро-транспорта. На Морской набережной Васильевского острова собрали автомобили разных советских эпох: от элегантных 30-ых до родных 90-ых. Всего в пробеге участвовало более 300 авто.

После парада ретро-технику покажут на на Инженерной улице и Кленовой аллее. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В 10:00 по центральным улицам города отправилась огромная колонна техники. Колесить по городу отправились всем известные «Волги» всех цветов, яркие автобусы, пожарная машина и даже военные автомобили.

По городу разъезжали леди из пятидесятых. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Морская набережная соединила множество исторических автомобилей, ставших символом той или иной эпохи. Погрузиться в давно ушедшее время помогали гости в антуражных костюмах. На ретро-празднике собрались элегантные леди и джентльмены из пятидесятых годов, офицеры в военных мундирах и, конечно же, пионеры. А за безопасностью дорожного движения на празднике следили сотрудники ГАИ родом из СССР.

За безопасностью дорожного движения на празднике следили сотрудники ГАИ родом из СССР. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Но это не все, чем порадовал петербуржцев праздник ретро-транспорта. Сирену советской скорой помощи переделали в звуковой проигрыватель. Из неотложки звучали всеми любимые песни из советских фильмов. За рулем автомобиля был врач и маленькая медсестра.

Все автомобили можно детально рассмотреть снаружи и внутри и сделать яркие и необычные фотографии. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

После парада ретро-технику покажут на на Инженерной улице и Кленовой аллее с 13:00. Выставка под открытым небом будет работать до 18:00. Все автомобили можно детально рассмотреть снаружи и внутри и сделать яркие и необычные фотографии. Спешите рассмотреть уникальные транспортные средства и погрузиться в ретро-эстетику.