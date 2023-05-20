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Звезды20 мая 2023 13:45

По центру Петербурга прокатились более 300 уникальных ретро-автомобилей

Колесить по городу отправились «Волги» всех цветов, автобусы, пожарная машина и даже военные автомобили
Элеонора КУРЮМОВА
По центру Петербурга прокатились более 300 уникальных ретро-автомобилей.

По центру Петербурга прокатились более 300 уникальных ретро-автомобилей.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В преддверии Дня города в Петербурге проходят все больше и больше ярких, удивительных и интересных мероприятий. Одним из них стал парад ретро-транспорта. На Морской набережной Васильевского острова собрали автомобили разных советских эпох: от элегантных 30-ых до родных 90-ых. Всего в пробеге участвовало более 300 авто.

После парада ретро-технику покажут на на Инженерной улице и Кленовой аллее.

После парада ретро-технику покажут на на Инженерной улице и Кленовой аллее.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В 10:00 по центральным улицам города отправилась огромная колонна техники. Колесить по городу отправились всем известные «Волги» всех цветов, яркие автобусы, пожарная машина и даже военные автомобили.

По городу разъезжали леди из пятидесятых.

По городу разъезжали леди из пятидесятых.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Морская набережная соединила множество исторических автомобилей, ставших символом той или иной эпохи. Погрузиться в давно ушедшее время помогали гости в антуражных костюмах. На ретро-празднике собрались элегантные леди и джентльмены из пятидесятых годов, офицеры в военных мундирах и, конечно же, пионеры. А за безопасностью дорожного движения на празднике следили сотрудники ГАИ родом из СССР.

За безопасностью дорожного движения на празднике следили сотрудники ГАИ родом из СССР.

За безопасностью дорожного движения на празднике следили сотрудники ГАИ родом из СССР.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Но это не все, чем порадовал петербуржцев праздник ретро-транспорта. Сирену советской скорой помощи переделали в звуковой проигрыватель. Из неотложки звучали всеми любимые песни из советских фильмов. За рулем автомобиля был врач и маленькая медсестра.

Все автомобили можно детально рассмотреть снаружи и внутри и сделать яркие и необычные фотографии.

Все автомобили можно детально рассмотреть снаружи и внутри и сделать яркие и необычные фотографии.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

После парада ретро-технику покажут на на Инженерной улице и Кленовой аллее с 13:00. Выставка под открытым небом будет работать до 18:00. Все автомобили можно детально рассмотреть снаружи и внутри и сделать яркие и необычные фотографии. Спешите рассмотреть уникальные транспортные средства и погрузиться в ретро-эстетику.

Культура