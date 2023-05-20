Более 10 тысяч человек приняли участие в юбилейном забеге в Петербурге

Традиционный зеленый марафон прошел в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами

Солнечный день в Петербурге. Идеально для прогулок и занятий спортом! 20 мая в Санкт-Петербурге прошёл 10-ый «Зелёный марафон» и стал рекордным! Общее количество участников превысило отметку в 10 тысяч. А количество зарегистрированных бегунов – более 5 тысяч, в том числе люди с ограниченными возможностями.

Люди начали собираться в парке Победы с раннего утра, многие приходили целыми семьями. Пространство парка было заполнено не только разными развлечениями для детей и взрослых. Помимо мастер-классов, семейного квеста и скалодрома, можно было прямо на площадке пройти экспресс-скрининг своего здоровья и выпить полезный кислородный коктейль. А после покрутить педали велосипеда, который превращал пластиковые крышки в материал для дальнейшей переработки.

Непередаваемые эмоции от финиша в марафоне. Фото: предоставлено организаторами

- За десять лет «Зелёный марафон» стал настоящим городским праздником. Его ждут, его аудитория растёт, любители бега к нему активно готовятся. Мы посчитали: за всё время проведения забегов петербуржцы пробежали расстояние, равное трём экваторам - это впечатляет. Но Зелёный Марафон - это не только спортивный, это ещё и социальный проект. В 2023 году в день проведения «Зелёного марафона» и в преддверии Дня защиты детей стартовал сбор средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот, - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо на торжественном открытии.

В этом году были предусмотрены уже привычные для жителей города дистанции – 420 метров для детей и 4,2 километра для взрослых. А так же впервые для Петербурга появился новый забег на 10 километров. Прямо на площадке проходили общие разминки для бегунов, некоторые были даже танцевальные. В общем, скучать было некогда!

В забеге участвовали целыми семьями. Малыши не отставали. Фото: предоставлено организаторами

- Мы бежим всей семьёй! Участвуем в первый раз, но эмоции переполняют. Чувствуется вся важность мероприятия, думаю, мы действительно занимаемся добрым делом, - поделилась одна из участниц забега.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга так же стал гостем «Зелёного марафона», он не только поддержал всех участников на торжественном открытии, но и сам принял участие в забеге.

- Легкоатлетический сезон в Петербурге набирает обороты. Все больше людей приобщаются к здоровому образу жизни. Со стороны правительства города мы делаем большую работу по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал Борис Михайлович Пиотровский перед стартом.

«Зелёный марафон» - это не только про спорт, но и про социальный вклад, который с каждым годом объединяет всё больше людей. Одна из целей благотворительного забега – помощь детям с особенностями развития. Благодаря акции «Мир открытых возможностей» они смогут получить квалифицированную помощь специалистов, и быть готовыми к социальной адаптации.