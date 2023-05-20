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Звезды20 мая 2023 17:28

Тысячи тюльпанов высадили на Елагином острове к фестивалю в Петербурге

Фестиваль тюльпанов пройдет с 20 по 21 мая
Элеонора КУРЮМОВА
Тысячи тюльпанов покрыли Елагин остров к фестивалю.

Тысячи тюльпанов покрыли Елагин остров к фестивалю.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уникальные разноцветные поля – это про Елагин остров в Петербурге. Там 20 мая открылся фестиваль тюльпанов. К нему садовые работники высадили тысячи тюльпанов. А темой мероприятия этого года стал «Парк всех влюблённых».

Любовь притянула деятелей искусства.

Любовь притянула деятелей искусства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» побывала на чудесном музыкально-флористическом празднике, чтобы поделиться с читателями прекрасными и атмосферными фотографиями.

Тысячи тюльпанов покрыли Елагин остров к фестивалю.

Тысячи тюльпанов покрыли Елагин остров к фестивалю.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оказывается, на территории парка к празднику высадили более 170 000 луковиц 50 сортов. Цветы пестрели самыми разными цветами: привычные красные, разлучники желтые, белые и даже черно-фиолетовые.

Насладиться атмосферой романтики пришли гости и жители Петербурга.

Насладиться атмосферой романтики пришли гости и жители Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У парадных ступеней дворца для гостей мероприятия развернулась концертная сцена. На ней оркестры, ансамбли и оперные певцы города исполнили самые романтичные композиции классиков и современных авторов.

Музыка была не только на сцене.

Музыка была не только на сцене.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетители парка могли насладиться звучанием кельтской арфы, маримбы, вибрафона, трубы и саксофона. Кстати, в этом году музыку можно было услышать не только у дворца, но и на прудах острова.

На фоне разноцветных цветов получилась прекрасная фотозона.

На фоне разноцветных цветов получилась прекрасная фотозона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, как известно, любовь – сильное чувство. И, порой, оно может вызвать голод. Поэтому для гостей открылась специальный дворик Кухонного корпуса. Влюбленными могут быть, как известно, могут быть не только взрослые. Поэтому полюбоваться цветением пришли и совсем маленькие гости.

Хорошо провели время даже самые маленькие гости.

Хорошо провели время даже самые маленькие гости.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КультураКультура: музыка