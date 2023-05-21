На Книжном салоне в Петербурге рассказали о первопроходцах Дальнего Востока

Шеф-редактор КП Евгений Сазонов выступил на Книжном салоне. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В книжном салоне прошла презентация книг Евгения Сазонова. Он раскрыл детали, которые вошли в книгу “Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои” и рассказал о сложностях написания исторического труда.

Идея написания книги о первопроходцах России у Евгения Сазонова возникла около 15 лет назад, когда “Комсомольская правда” стала организовывать экспедиции по следам таких известных первооткрывателей как Иван Москвитин, Владимир Арсеньев и Григорий Федосеев. Эти поездки были предназначены для сбора информации о вкладе этих людей в освоение русских земель.

Когда я принимался за эту книгу, ошибочно думал, что написание не займет много времени. Оказалось, что собрать воедино разрозненные факты очень сложно, - поделился Евгений Сазонов.

Последняя книга о первопроходцах Дальнего Востока вышла ещё в 80-ых, далее эту тему никто не изучал. Считается, что восток страны изучали служилые люди из интереса или по заданию, но на самом деле многие из их искали новые возможности разбогатеть. Это показывает русского человека не как Емелю, лежащего на печи, а как умного и даже гениального бизнесмена.

По словам Евгения Сазонова, труднее всего было описать историю жизни Владимира Клавдиевича Арсеньева. Об этом первопроходце сохранилось много информации, но чем больше журналист погружался в историю Арсеньева, тем больше понимал, что множество загадок так и останется нераскрытыми. В процессе изучения архивных данных становилось яснее лишь одно - путешественник настоящий гений географии и литературы.

В его жизни были и экстремальные приключения, и сложная история любви, и политические скандалы. Когда над ним нависла угроза ареста после революции 1917 года, он остался в России. Многие страны предлагали ему уехать из России, продолжить уточнение карт и открытие новых земель на их территории, но Арсеньев упорно отказывал им. Он считал себя русским человеком, который не может покинуть страну.

Это был человек удивительной судьбы, настоящий патриот. О нем нужно напоминать, приводить его в пример, вводить в курс школьной программы, - считает Евгений.

В истории жизни Арсеньева главной нераскрытой загадкой является смерть. До сих пор неизвестно, от чего он умер. По разным мнениям, он мог умереть как от простуды, так и от воспаления легких. Мужчина был крепок здоровьем, прошел десятки экстремальных экспедиций в сложных условиях, потому, по мнению Евгения Сазонова, сложно поверить в такую смерть. Известно, что у Арсеньева было много недругов, и нельзя отрицать возможность чужого злого умысла.

Это история лишь одного человека. В книге “Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои” показаны 25 жизней разных людей, которые исследовали русские земли. В их числе и Ерофей Павлович Хабаров, в честь которого назван Хабаровск. Об этом человеке почти ничего неизвестно широкому кругу людей. Он был прекрасным бизнесменом своего времени и имел соляные варницы. Хабаров отправился изучать Дальний Восток не только из интереса, но и для возможного расширения бизнеса и обогащения.

Во времена первопроходцев не было специального снаряжения, пропитание приходилось добывать по пути. Они шли неизведанными тропами и не знали, что их ожидает, с какими трудностями они столкнуться и кто им встретится.

Когда мы с командой шли по тропам первопроходцев, то обходили самые сложные направления. Мы были экипированы по последнему слову техники и науки, но все равно нам было очень трудно. Я поражаюсь смелости, отваге и силе этих людей. Эти люди - настоящие супермены. Изучая их историю, становится понятно, почему Россия стала такой огромной страной, почему нельзя отдавать то, что они присоединили.