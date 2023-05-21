Реконструкции битв, мастер-классы и выступления артистов: Лучшие фотографии с «Ночи музеев» в Петербурге

Тысячи петербуржцев посетили "Ночь музеев". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодная «Ночь музеев» прошла в Петербурге с 20 по 21 мая. Жители и гости города с удовольствием поучаствовали в уникальных программах с мастер-классами, лекциями и интерактивными площадками. Корреспондент «КП-Петербург» побывала на двух локациях и выяснила, чем петербуржцев удивляли в этом году.

Прошлое людей показали посетителям музея. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В «Ночь музеев» можно будет познакомиться с древнейшими образцами отечественной артиллерии, на которые современники смотрели как на колдовство. Для посетителей провели экскурсии, - рассказали в пресс-службе Артиллерийского музея.

Желающие примерили доспехи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям и гостям города в этом музее показали сюжеты из обычной жизни минувших времен, реконструкции битв варваров и римлян, эпизоды войн. Желающие примерили исторические доспехи и костюмы, а также постреляли из лука и арбалета.

Петербуржцы увидели, как женщины одевались в прошлом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Костюмы из прошлого показали петербуржцам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музей Анны Ахматовой на Фонтанном доме на одну ночь превратился в Массовый Очаг Культуры. Там выступили вокалисты, артисты театра пластики рук. Прошли мастер-классы по шитью и архитектуре. Можно было посетить экспозицию с аудиоэкскурсией.

Программа в музеях проходила по сеансам. Одно учреждение можно было посетить за 250 рублей, три музея – за 450, а пять – за 550 рублей.