Реконструкции битв, мастер-классы и выступления артистов: Лучшие фотографии с «Ночи музеев» в Петербурге

Тысячи петербуржцев посетили "Ночь музеев".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ежегодная «Ночь музеев» прошла в Петербурге с 20 по 21 мая. Жители и гости города с удовольствием поучаствовали в уникальных программах с мастер-классами, лекциями и интерактивными площадками. Корреспондент «КП-Петербург» побывала на двух локациях и выяснила, чем петербуржцев удивляли в этом году.
Прошлое людей показали посетителям музея.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- В «Ночь музеев» можно будет познакомиться с древнейшими образцами отечественной артиллерии, на которые современники смотрели как на колдовство. Для посетителей провели экскурсии, - рассказали в пресс-службе Артиллерийского музея.
Желающие примерили доспехи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителям и гостям города в этом музее показали сюжеты из обычной жизни минувших времен, реконструкции битв варваров и римлян, эпизоды войн. Желающие примерили исторические доспехи и костюмы, а также постреляли из лука и арбалета.
Петербуржцы увидели, как женщины одевались в прошлом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Костюмы из прошлого показали петербуржцам.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Музей Анны Ахматовой на Фонтанном доме на одну ночь превратился в Массовый Очаг Культуры. Там выступили вокалисты, артисты театра пластики рук. Прошли мастер-классы по шитью и архитектуре. Можно было посетить экспозицию с аудиоэкскурсией.
Программа в музеях проходила по сеансам. Одно учреждение можно было посетить за 250 рублей, три музея – за 450, а пять – за 550 рублей.
Желающие приняли участие в интерактивных площадках.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА