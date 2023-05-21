Петербуржец застрелил соседскую бойцовскую собаку в своем подъезде

Мужчина выстрелил в соседского пса на лестничной площадке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец устроил стрельбу по бойцовской собаке в подъезде дома. Все произошло около шести часов вечера 20 мая на проспекте Ветеранов в Северной столице. Мужчина застрелил пса, который постоянно задирался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию стрелявший мужчина обратился сам. Он рассказал, что убил животное в холле на 11 этаже дома. Петербуржец стрелял из гладкоствольного ружья «ИЖ-43Е». Хозяйкой пса породы «американский булли» была его соседка, - сообщили в ведомстве.

Убитая горем женщина тоже обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Специалисты забрали с места происшествия ружье, гильзу, патроны. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Стрелявший мужчина подписал обязательство о явке. Полицейские разбираются в деталях случившегося.