Безработица в Петербурге осталась на самом низком уровне в стране

Уровень безработицы составил всего 1,7%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Безработица в Петербурге за первый квартал 2023 года составила 1,7 процентов от численности рабочей силы от 15 лет и старше. Таким образом, этот показатель остается на самом низком уровне в стране. Об этом 21 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

- Сегодня специалисты Службы занятости оказывают поддержку всем, кто ищет работу, свой путь в жизни, в том числе инвалидам, молодым мамам, начинающим специалистам и многим другим, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас в базе Центра занятости опубликовано более 43 тысяч вакансий. В основном, требуются специалисты в области промышленности, строительства, ЖКХ, торговли, а также в области здравоохранения и образования. Также для многих вакансий заметно выросла средняя заработная плата.

Сложнее всего поиск работы дается женщинам, молодежи без опыта и людям старшего возраста. Для них в рамках нацпроекта «Демография» разработаны специальные пакеты услуг от Службы занятости.