Умер каскадер сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк

Каскадер ушел из жизни 19 мая. Фото: Кино-театр.ру

В Петербурге 19 мая на 79-м году жизни умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк. Зрителям он запомнился по сериалам «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей». О смерти артиста пишет ТАСС со ссылкой на каскадера-постановщика Олега Корытина.

- Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход, - сказал Корытин.

Судя по данным сайта «Кино-театр.ру», в фильмографии каскадера кроме «Улицы разбитый фонарей» есть такие фильмы, как «Ослиная шкура», «Похищение скакуна» и другие. В качестве постановщика трюков он выступил на съемках «Трудно быть Богом», «Надежда», «Дом на Английской набережной» и другие.

Зрители скорбят по каскадеру. На сайте «Кино-театр.ру» начали появляться комментарии с соболезнованиями.

- Вечная и светлая память, - написал один из комментаторов.