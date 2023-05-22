Труп новорожденного ребенка нашли в канализации в Ленинградской области

В Ленобласти в канализации нашли труп новорожденного ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Сертолово Ленинградской области рабочий сделал ужасную находку, когда проверят канализацию утром 22 мая 2023 года. Возле одного из домов по улице Любимой мужчина обнаружил тело новорожденного ребенка, которое находилось в канализационном люке. Об этом он сразу же сообщил в полицию, рассказал spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

- В 9:16 часов 22 мая у дома 5 по улице Любимой в городе Сертолово рабочий обнаружил в канализационном люке тело новорожденного ребенка, - сообщил источник.

На место происшествия сражу же прибыла следственная оперативная группа. Сейчас они осматривают канализацию, где было найдено тело малыша.

На данный момент не сообщается, труп мальчика или девочки было найдено, а также не уточняется, есть ли на теле младенца признаки насильственной смерти.

Оперативная группа проведет все предварительные проверки, после чего примет процессуальное решение.