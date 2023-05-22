Спрос на кредитование индивидуального жилого строительства в Сбере вырос в 3,6 раз

Жители СЗФО переезжают в собственные дома. Фото: freepik.com.

С начала 2023 года Сбер на Северо-Западе выдал в 3,6 раз больше ипотеки на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), чем за этот же период годом ранее. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформлено 60% всех кредитов на ИЖС в СЗФО.

Объем кредитования на индивидуальное жилое строительство в регионе вырос в 4,3 раза и составил 6,3 млрд рублей, половина финансирования приходится на Санкт-Петербург (рост в четыре раза), ещё 18% - на Ленобласть (рост почти в восемь раз).

Рекордный спрос на ИЖС показали жители Мурманской области: количество оформленных кредитов увеличилось в 6,5 раз, Калининградской – в шесть раз и Ленинградской – рост в 5,5 раз.

Лидеры по кредитам на ИЖС в денежном выражении по итогам января-апреля этого года – Санкт-Петербург (3,3 млрд руб.), Ленинградская область (1,1 млрд руб.), Вологодская область (530 млн рублей).

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«Рост интереса к частным домам можно объяснить рядом причин – это и естественный тренд на жизнь и отдых в пригородах. Также значительно повлияло распространение льготных программ на загородные объекты, смягчение условий выдачи такой ипотеки. Появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или с подрядчиком. Доступность ипотеки заметно выросла, что напрямую сказалось на спросе. Планируем, что положительная динамика по ИЖС сохранится». Реклама.