Развлечения на борту круизного теплохода

На борту теплохода каждый найдет развлечение по вкусу. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизные теплоходы - это не только транспортное средство и гостиница. Это возможность развлекаться с утра до вечера. По крайней мере, так говорят наши знакомые, побывавшие в круизах год-два назад.

Редакция «Комсомольской правды» решила проверить это смелое утверждение и учинила экспертам гипермаркетов круизов «Инфофлот» допрос с пристрастием.

- Что на самом деле можно найти на борту речного теплохода?

- Кому они подходят?

- Сколько стоит участие?

Если для вас понятие отдыха - это не просто полежать и на природу посмотреть, читайте этот обзор, чтобы составить план на круиз. Он вам понадобится.

Гедонизм, эстетика, движение

Давайте будем честными: большинство круизных теплоходов специально спроектировано так, чтобы человеку просто не хотелось с них сходить. Тут подруги могут вместе ходить в кофейню и сбрасывать своих чад на аниматоров, а отцы - отдыхать от прелестей семейной жизни за дегустацией напитков или гигантскими шахматами. Тут одинокие люди легко находят себе компанию, а утомленные обществом - должное уединение.

Каждого из возможных пассажиров заранее учли, продумали, подсчитали и нашли чем занять и порадовать (возможно, это немного цинично, зато очень и очень удобно).

На солнечной палубе шезлонгов хватит на всех. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для тех, кто жаждет знаний

Даже если круиз предполагает посещение десятков экскурсий и музеев, всегда найдутся те, кому этого будет недостаточно.

Специально для любителей новых знаний на больших и камерных круизных теплоходах предусмотрены познавательные программы. Это могут быть лекции, погружающие вас в историю проплывающих мимо земель. Представьте: вы идете на теплоходе «Игорь Стравинский» под арками шлюзов Волго-Донского канала, над вами проплывают колоссальные перекрытия и скульптуры, и одновременно узнаете историю этой эпической стройки.

Лектор. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для творческих личностей

Живопись, народные мастер-классы, игра на музыкальных инструментах - чего только нет в круизах. Если вы в своем городе так и не добрались до кружка по изготовлению ароматизированных свечей, потому что он, видите ли, в двух кварталах от дома, а с утра вставать на работу, то в круизе такие оправдания можно забыть. Все развлечения здесь в шаговой доступности и только и ждут, когда ими займутся.

Мастер-класс на борту. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для театралов

Шекспир, конечно, говорил, что вся жизнь - театр, но посмотреть хорошую постановку в специально отведенном месте - все равно остается удовольствием. На некоторых теплоходах можно найти собственные театры и труппы и даже специальные театральные круизы, во время которых путешественников ждут постановки от именитых режиссеров. Доходит даже до мюзиклов. Например, на теплоходе «Маленький принц» в рамках круиза дается одноименный мюзикл, который по-новому раскрывает легендарную сказку - связывает ее и жизнь ее автора Антуана де Сент-Экзюпери.

Театральная постановка. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для кинолюбов

Конечно, вы можете смотреть в каюте «Короля и шута» (ведь на многих теплоходах в каютах есть безлимитный Wi-Fi и телевизор), но мы бы рекомендовали перед этим ознакомиться с планировкой вашего судна. На некоторых из них можно найти кинотеатр с широким экраном и кинопрограммой, чуть более соответствующей тематике путешествия.

Можно вообще дать себе волю и отправиться в круиз на теплоходе, названном в честь фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Здесь все, вплоть до названий кают, выдержано в стилистике кино, а кинотеатр находится под открытым небом. Спорим, с таким видом вы кино еще не смотрели?

Закат над водой. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для меломанов

Музыкальная программа - неотъемлемая часть любого круиза. Живая музыка раздается в ресторанах, салонах и даже на солнечной палубе. Остается выбрать, на что пойти. Джаз, рок, виолончель, гармонь (!), казачий хор и победители шоу «Голос» - на теплоходе точно можно найти концерт по вкусу.

Ну а если вы любите петь сами - на многих круизах есть специальные караоке-часы. Представляете, как хорошо поется «Казак молодой», когда идешь по широкому Дону на теплоходе «Н. А. Некрасов»?

Живой концерт на теплоходе «Астория Гранде». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для тусовщиков

Под вечер теплоход, как и его обитатели, преображается. На палубах загораются огни, из-за дверей салонов начинает течь переливчатый джаз, а в залах на верхней палубе раскручивает вертушки диджей. Правда, тут встает вопрос музыкальных вкусов, поэтому на некоторых речных теплоходах ввели даже дискотеку в наушниках, чтобы каждый мог танцевать под свой трек (и не получить тапком от тех, кто предпочитает пораньше отойти ко сну).

Вечеринка. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для спортивных

Среднестатистический человек в отпуске обычно не жаждет провести его, нянча гантели и доводя себя до одышки на беговой дорожке. Но даже самый большой любитель спокойно полежать в шезлонге с коктейлем может вдохновиться и попробовать сходить на танцы на солнечной палубе или заняться йогой с инструктором с видом на бескрайние воды вокруг.

С такими пейзажами даже занятия на велотренажере обретают новые краски (а тренажеры, конечно же, есть на борту, ведь надо держать себя в форме, когда в двух шагах ресторан с трехразовым питанием, а в промежутках можно забежать в кафе, чтобы отведать авторской выпечки прямо из печи).

Спорт на борту. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для гедонистов

Помимо спортивных активностей, можно в целом озаботиться здоровьем. Многие теплоходы так и называются «теплоход-пансионат»: где-то можно найти массаж, где-то - травяные чаи или кислородные коктейли, а где-то даже хаммам, соляную пещеру или спа.

Можно найти даже бассейн, чтобы плыть, пока теплоход идет по реке. Вот, допустим, на теплоходе «Антон Чехов» бассейн заботливо прикрыли панорамным остеклением, чтобы можно было купаться и одновременно любоваться видами, даже если пойдет дождь.

После массажа. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для под стол ходящих

Конечно, в речных круизах есть программа для самых маленьких. А еще кружки и игровые комнаты с профессиональными аниматорами. Например, на теплоходах «Созвездия» юных путешественников ждут цирковые и научные шоу, квест с пиратами (не беспокойтесь, в роли пиратов сами чада и аниматоры) и даже школа магии, чтобы примерить Распределяющую шляпу и поучиться волшебству.

В общем, Акцио, круиз! Родители могут спокойно отправляться в шезлонг на солнечной палубе и быть уверены, что ребенок под присмотром и отлично проводит время. Лучшие воспоминания о корабельных путешествиях принадлежат перу людей, описывающих свои детские впечатления. Достаточно вспомнить книги Катаева, Агаты Кристи или Киплинга, в которых есть эти невероятно яркие воспоминания.

Тематический круиз «Остров сокровищ». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Как во всем этом разобраться и подобрать программу под себя?

Фото: Юлия Дмитриева.

Если же вы только собираетесь в круиз, можно зайти в гипермаркет круизов «Инфофлот», чтобы тщательно изучить программу на теплоходах, - здесь выложены данные по множеству теплоходов, которые ходят по рекам России, - или просто связаться с консультантом и озвучить свои пожелания. Он подберет теплоход под вас, чтобы отдых запомнился. Вперед!».

Читайте другие полезные статьи для путешественников в нашем разделе «Круизы».