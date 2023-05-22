Пирожное «Янтарная комната» создали в Петербурге в честь 20-летия со дня возрождения шедевра

Десерт начнут продавать в Царском Селе 24 мая. Фото: предоставлено "КП"

Кондитеры придумали еще одну будущую фишку Петербурга. В Северной столице появятся пирожные под названием «Янтарная комната». Новое угощение создали к 20-летию возрождения шедевра, которое будут отмечать 31 мая. В составе десерта – ягоды дикой морошки, шоколадная камея и «брызги» пищевого сусального золота. И все это удовольствие – на муссе из печеного шоколада на миндальном дакуазе.

- Считается, что янтарь обладает целебными свойствами, поэтому добавили в пирожное еще бруснику – одну из самых полезных ягод, - рассказали кондитеры в кафе, где создали сладкий шедевр.

Попробовать новый десерт можно будет уже за неделю до празднования 20-летия возрождения Янтарной комнаты. То есть с 24 мая. Кафе находится в павильоне «Адмиралтейство» в Екатерининском парке, так что посетителям музея-заповедника «Царское Село» не составит труда добраться до вкуснейшего пирожного.

Напомним, возрожденную «Янтарную комнату» открыли 31 мая 2003 года. Это стало событием мирового значения.