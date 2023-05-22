Отопительный сезон в «Петербургтеплоэнерго» прошел без сбоев. Фото: «Петербургтеплоэнерго».

Отопительный сезон 2022-2023 гг. в Санкт-Петербурге прошел в штатном режиме, без сбоев и крупных инцидентов на тепловых сетях. Продолжительность отопительного сезона составила 220 дней, 107 дней система теплоснабжения работала при отрицательных температурах. Среднесуточный температурный минимум был достигнут в январе -15,8 оС.

Качественная подготовка объектов в межотопительный период позволила минимизировать количество технологических нарушений, которые устранялись в нормативные сроки, не влияя на качество оказываемых потребителям услуг.

В настоящее время в «Петербургтеплоэнерго» уже начали подготовку объектов и инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 гг. Все запланированные мероприятия реализуются в полном объеме и в установленные сроки. Графики планово-профилактических ремонтов теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей размещены на официальном сайте компании. Настройки сайта также позволяют увидеть всю необходимую информацию по отключениям горячего водоснабжения по своему адресу.

Стоит отметить, что в этом году средние сроки отключений горячей воды для большинства абонентов компании не превышают четырех дней.

Всего в летний период 2023 года компании «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге предстоит подготовить к новому отопительному сезону 255 котельных, 62 центральных тепловых пункта, 2 индивидуальных тепловых пункта, 2 насосные станции и 1085 км тепловых сетей. Кроме того, запланировано переложить тепловые сети общей протяженностью более 1800 м (в однотрубном исчислении) в Петроградском, Петродворцовом и Курортном районах Санкт-Петербурга.