Как начать заниматься наукой еще в школе: лаборант ИТМО провел мастер-класс для школьников в рамках акции «Губернаторский дневник»

На мастер-классе первокурсник рассказал школьникам, как занятия наукой помогут поступить в университет. Фото: Данил Кошкин.

Многим школьникам сложно ответить на один из важнейших в жизни вопросов: чем я хочу заниматься в будущем? Кто-то находит себя в спорте или музыке, кому-то нравится писать тексты или рисовать. А что насчет науки? Как начать ей заниматься еще в школе, рассказал лаборант-ИТМО, первокурсник Илья Королев. Лекция-эксперимент прошла в школе №692 Санкт-Петербурга в рамках акции «Губернаторский дневник».

Илья неоднократно становился победителем международных конкурсов, таких, как: «Большие вызовы 2022», «Ученые будущего», «Лучший доклад школьника» и «Лучший доклад молодого ученого» на Конгрессе молодых ученых. На мастер-классе первокурсник поделился своим опытом со школьниками.

Илья начал серьезно заниматься химией в 10-ом классе. Сначала он ходил в летнюю школу при университете, чтобы сделать свой проект, который задали в школе. А потом заинтересовался наукой - стал участвовать в конференциях и конкурсах, писать статьи в соавторстве с учеными и публиковаться в крупных цитируемых журналах. Это помогло Илье поступить в вуз на бюджет даже без высоких баллов ЕГЭ.

В конце занятия Илья показал школьникам интересную химическую реакцию. Фото: Данил Кошкин.

- Сделать исследование - это не самый легкий путь поступления на бюджет. Но когда занимаешься любимым делом, становится легче достичь своей цели. И процесс намного приятнее, чем зубрежка вариантов ЕГЭ, - считает Илья.

В конце занятия Илья провел эксперимент - показал школьникам интересную химическую реакцию, а ребята даже смогли поучаствовать и почувствовать себя настоящими учеными!

Напомним, в рамках акции «Губернаторский дневник» проходил конкурс к 320-летию Северной столицы «Мой Петербург». В нем школьники со всего города представляли свои проекты в четырех номинациях: «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу»; «Лучший арт-объект»; «Лучшая акция»; «Лучший блогерский ролик». Совсем скоро мы расскажем о победителях и покажем работы ребят. Следите за новостями!