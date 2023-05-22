«Рисует грудь и оголенный живот»: Мать, которую обвиняли в краже детей у убитых украинцев, может лишиться своих дочек в России

Девочки вернулись в Россию

«Мы дома в России с детьми!». Такими радостными новостями мать двоих детей из Петербурга Елена Ланг поделилась с «КП» перед Новым годом. Женщина полгода воевала в Испании за двух своих дочерей, которых органы опеки Каталонии забрали прямо из школы.

Обвинения, со слов матери, были в том, что дети это вовсе не ее, а «убитых украинцев». Следом полетели обвинения в сексуальной эксплуатации девочек. На протяжении шести месяцев дети жили в приюте, где им запрещали говорить на русском и видеться с мамой и папой. Лишь с помощью российских дипломатов Елена с детьми смогла вернуться в Петербург. Но и на родине у органов опеки есть к этой семье вопросы…

«ДЕТИ УБИТЫХ УКРАИНЦЕВ»

Елене Ланг 40 лет. Она родилась в Ленинграде, в 24 года уехала на учебу в Европу. Там и осталась жить, работала в мировых агентствах недвижимости. Еще в студенчестве Елена встретила будущего мужа, он швейцарец, сейчас работает банкиром и живет в Швейцарии. У пары две дочери - Алла (10 лет) и Вики (6 лет) (имена детей изменены - прим.ред.).

В Каталонии семья обосновалась в феврале 2021 года, когда у старшей дочери диагностировали редкое заболевание - целиакия. Из-за этого у девочки была пищевая непереносимость и недоразвитые внутренние органы. Испанские врачи предложили индивидуальную программу лечения, Ланг согласились.

Девочки были в приюте в Испании

В Испании девочки пошли в частную английскую школу ISCAT Maresme, и поначалу никаких проблем не было. Но с началом спецоперации, со слов матери, дети начали травить Аллу и Вики, а педагоги рассказывали на уроках про «плохих русских». Следом директор школы подала на Елену Ланг жалобу в службу опеки, и девочек забрали в приют прямо с уроков, не предупредив ни о чем родителей.

Первое время матери даже не говорили куда именно забрали девочек. Сначала местная опека утверждала, будто Алла и Вики рассказали им, что Елена – не их мать, а их настоящие родители «убитые украинцы». Следом пошли другие обвинения.

- Мне говорили, что я сфальсифицировала материнство, что занимаюсь сексуальной эксплуатацией дочерей, объясняя это тем, что моих девочек якобы видели с незнакомыми мужчинами. Также обвиняли в ограничении сексуальной свободы, потому что я была против ЛГБТ, - возмущается мать детей Елена. - Я возмущалась, что если в семье двое родителей - мужчины, то они больные люди. Из-за этого на меня возбудили уголовное дело, которое расследовали несколько месяцев, позже его в итоге все-таки закрыли.

Дети Елены провели в приюте шесть месяцев. По ее словам, девочек били, макали головой в унитаз, морили голодом и рассказывали, что их родители умерли.

Адвокаты, обращения в полицию и прокуратуру не помогали. Но перед Новым годом российские дипломаты добились невозможного - договорились с местными властями, что девочки будут переданы под опеку русской бабушке.

«В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ - ПЕНИС»

У девочек двойное гражданство - РФ и Швейцарии. Сейчас испанская опека, как говорит мать детей, сотрудничает с нашей службой по дальнейшему сопровождению детей.

- Проблемы начались после того, когда пришлось столкнуться с работой органов опеки и попечительства МО «Коломяги» и «Центром помощи семье и детям». Нас с детьми вызвали для проведения психологического исследования и дали заключение о том, что «по результатам исследования не представляется возможности исключить неадекватное сексуальное воспитание детей и действия сексуального характера в отношении детей ранее на территории Испании и (или) в настоящее время на территории России».

Девочки сейчас с мамой

Исследование есть в распоряжении редакции, цитируем выводы психолога.

«Во время первой беседы Вики нарисовала рисунок «Моя мама». По рисунку можно сделать предположения: относительно короны, символизирующей родительскую власть, авторитарность. Крупные глаза на рисунке - это детские волнения и тревоги. Короткие руки говорят о детских ощущениях недостатка защиты и заботы. Мелкие ступни - это детские ощущения неустойчивости и нестабильности. Следует отметить акцентированное внимание ребенка на паховую зону, проявившееся в геометрической форме и цвете».

О странностях специалист сообщила и во время второй консультации.

«Вики выражала вербально то ли воспоминания, то ли фантазии, носящие откровенный эротический характер (какие именно не говорится – прим.ред.). На рисунках на свободную тему Лилии отражено переданное от взрослых отношение к прошлым и настоящим событиям жизни. Один из рисунков озаглавлен: «Вот такой «кАзел» живет в Испании», другой - «А вот такой тигр живет в России».

На третьей консультации эксперт снова обратила внимание на рисунки девочек.

«В рисунке Аллы «Моя мама» следует отметить спрятанные за спину руки - как символ недостатка заботы и поддержки, наличие тайн. Имеет место акцент на женственные компоненты - прорисованная грудь и оголенный живот. В рисунке Вики на свободную тему («Котик, шеф-повар») обращает внимание акцент на паховую зону. В рисунке Вики «Моя семья» на юбке Вики следует отметить изображение, схожее с цветком или пенисом. Со слов детей, они посещали пляжи, где располагались нудисты. Это подтверждено мамой детей. На вопрос о том, что эти пляжи можно было и не посещать, Елена Владимировна ответила, что наличие голых мужчин было сложно избежать в Испании».

В заключении специалист говорит, что после обследования можно предположить, что

в семье есть « нарушение границ личностей детей, вовлечение детей в обсуждение категорически «взрослых тем», манипулирование детьми в стремлении скрыть ряд фактов жизни семьи или приукрасить людей».

Теперь девочек проверяют в России

«ПРОСТО ТАК БЫ НЕ ЗАБРАЛИ?»

Перед всем этим в Петербурге мать хотела получить назад опеку над своими детьми. Бабушка написала заявление, чтобы с нее сняли опекунство, а мать попросила вернуть детей ей. Но, как говорит Елена, заявление бабушки приняли, а ее – нет.

Вместо этого власти Коломяг, по их словам, потребовали, чтобы детей поместили в приют на обследование, объяснив, что только после этого смогут принять решение.

Сама Елена считает, что местные органы опеки тесно связано с Испанией, именно поэтому они сделали такие выводы.

- Директор центра семьи Кирилл Никитин уверял, что в Испании все прекрасно и детей просто так не забирают. По видеосвязи с сотрудниками опеки общались районные соцсотрудники из пригорода Барселоны, в котором были дети. На государственном уровне соцсотрудники - это не уполномоченные лица, поэтому они не могут разговаривать напрямую по видео, по закону это должна быть официальная переписка на уровне власти, а не рядовых сотрудников. Испанцы были обеспокоены и просили дать им максимальную информацию, они боятся, что их призовут к ответственности за незаконное похищение детей и их незаконное удержание. В свою очередь опека Коломяги после неоднократных визитов к нам домой, не обнаружив ничего к чему можно было бы придраться, отправляет нас к своему психологу, который пишет странные формулировки один в один как в испанских документах.

Тем временем, как следует из ответа администрации Коломяг опекунство с бабушки еще не снято. Она попросила передать дела на внучек из Коломяг в другой административный округ из-за того, что они переехали жить в другое место.

Сейчас пока дети остаются с родственниками. Семья ждет, чем закончится эта история в России.

КОНКРЕТНО

Что сейчас происходит в истории семьи?

- Елена обратилась, чтобы ей передали обратно право на опеку детей, - рассказывает защитник Елены Гарри Мюрей. - Эти действия опека оставила без внимания. За этот период начались проверки, унизительные экспертизы. Хотя РФ еще в прошлом году приостановила свое членство в Совете Европе. И тем самым вышло из юрисдикции договоров, которые существовали, в том числе в вопросах ювенальной юстиции. Решение этого вопроса в досудебном порядке пока не принесло свои плоды. По нашему мнению, чиновники тут превышают свои полномочия. Люди, которые проводят проверки, так или иначе связаны с Испанией. Мы просим федеральные власти и СКР обратить внимание на историю Елене Ланг и не дать возможности забрать детей и переправить их в приют «Транзит» с дальнейшим передачей их властям Испании. Это было бы преступлением, потому что Россия не передает своих граждан другим странам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Психолог может быть субъективен»

- Исследование рисунка в психологической практике - это традиционная проективная методика, использующаяся при работе с детьми и взрослыми. К сожалению, эти методики не являются доказательными, любой объект или его характер может быть интерпретирован специалистом в «любую» сторону, - объясняет детский психолог, специалист в области отношений родителей и подростков Наталья Искра. - Для того, чтобы сделать выводы, обычно дополнительно используются данные беседы и объективного детского поведения. Внимание к паховой области может быть также характерным в определенном возрасте(4-6 лет), подростковый период. Всегда следует помнить, что психолог - тоже человек, который может видеть рисунок и разворачивать беседу таким образом, чтобы подтверждать свою гипотезу. Поэтому для таких серьезных выводов обычно требуется экспертиза или комиссионное заключение.

«КП» отправила запрос в администрацию Коломяг с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ мы обязательно опубликуем позже.

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