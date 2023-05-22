Фото, видео и стрим: мобильная связь и интернет в Петергофе стали лучше

Мобильная связь и интернет в Петергофе стали лучше. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В минувшие выходные в знаменитом музее-заповеднике прошел весенний праздник фонтанов. Театрализованное представление посвятили 300-летию первого показа резиденции Петром Великим иностранным послам. Посмотреть и запечатлеть это красивое событие пришли сотни горожан и гостей города, и практически все снимали происходящее на свои гаджеты. Теперь красивые кадры и видео гости Петергофа сразу же могут отправлять адресатам - связь в музее-заповеднике стала лучше. Вблизи причала Нижнего парка, а также в районе железнодорожной станции Старый Петергоф компания МТС установила новое телеком-оборудование. Расширение зоны покрытия сети позволит как работникам музея-заповедника «Петергоф», так и многочисленным туристам, прибывающим в бывшую резиденцию Петра I на метеорах или электричках, пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Посетители смогут оставаться на связи и легко делиться впечатлениями от достопримечательностей старого города, видов на Нижний парк с берега Финского залива через мессенджеры и социальные сети, а также совершать покупки с помощью безналичной оплаты по QR-коду. Как рассказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук, на майские праздники Санкт-Петербург и его окрестности стали самыми популярными направлениями для путешествий внутри страны. Кроме того, растет количество иностранных туристов, поэтому даже в условиях пиковых нагрузок сеть в популярных туристических местах должна быть качественной.