Единый стиль для всех такси введут в Петербурге с 1 сентября

С 1 сентября Петербург перейдет на новые стандарты обслуживания пассажиров такси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 1 сентября введут новые стандарты для такси. В городе появится единая информационная база о машинах и работниках сферы, а также введут единый стиль для машин такси. Об этом 22 мая 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

- Принятый Федеральный закон и принимаемый сегодня региональный акт позволят собирать более полные данные о такси, включая сведения о водителях, перевозчиках, служб заказа. В том числе, о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и технических осмотров автомобилей. На агрегаторов возлагается обязанность по недопуску к заказам машин, не включенных в реестр, а также водителей с судимостью и тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения, - пояснил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев.

Все эти правила направлены на то, чтобы повысить безопасность такси. Новые автомобили будут белого цвета с желтой светоотражающей полосой. Отметим, что эти правила будут распространяться лишь на новые автомобили, которые получат разрешение на работу с 1 сентября.

Помимо этого установят запрет на услуги такси в в аэропорту, на железнодорожных объектах и автовокзалах. Исключение для специально отведенных для этого мест. Это сделают для того, чтобы избежать необоснованное завышение цен на перевозку.