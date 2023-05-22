Круглогодичные бассейны под открытым небом построят в Финском заливе в 2025 году

Бассейны расположатся у пространства "Флагшток" рядом со станцией метро "Зенит". Фото: пресс-служба "Зенит Арены"

Хоть возле Петербурга и шумят морские волны Финского залива, в них особо не поплещешься. Вода залива далека от курортных идеалов, хотя и пляж имеется, и пейзажи отличные. Но вот поплавать с видом на Финский залив и башню «Лахта Центра» все-таки можно. Можно будет через пару лет.

Бассейн под открытым небом появится в общественном пространстве «Флагшток», который расположился недалеко от станции метро «Зенит» и «Газпром Арены». Петербуржцам эта территория уже знакома: зимой здесь заливали большой каток. Бассейный комплекс построят в акватории Финского залива в 2025 году, заявил «Флагшток» в своих официальных соцсетях.

Большой (50 х 25 метров) и маленький (20 х 10 метров) бассейны будут работать круглогодично, их расположат на гидротехнических сооружениях. Поле из буронабивных свай и стенка из трубошпунта защитят бассейны от льда и сильных волн.

Вода в бассейнах будет подогреваться, а для посетителей разработают оздоровительные программы. Фото: пресс-служба "Зенит Арены"

Летом в открытых «купальнях» получится освежиться, а зимой погреться – бассейны обеспечат подогревом воды. Рядом, в двухэтажной надстройке, разместится вся необходимая инфраструктура вроде душевых и раздевалок. На территории появятся также «пляжная зона» с шезлонгами, сауна и кафе.

- В окрестностях Петербурга есть несколько круглогодичных открытых бассейнов, но они, как правило, являются частью загородных отельных комплексов и недоступны широкому населению. Наш объект будет открыт круглый год для всех желающих, - рассказал spb.kp.ru гендиректор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов. Компания выступила и заказчиком, и застройщиком проекта.

В организации уточнили spb.kp.ru, что большой бассейн предусмотрен для взрослых, а маленький – для детей. Оба носят статус физкультурно-оздоровительных объектов, так что вполне возможно, что к открытию для них продумают легкую спортивную программу. Что появится в расписании – аквааэробика или уроки плавания – размышлять пока рано. Этим вопросом создатели займутся в 2025 году, как и ценниками. Пока предполагается, что посещать бассейны можно будет по билетам и сеансам.

Рядом с бассейнами разместят "пляжную" зону, раздевалки, душевые и даже кафе и сауну. Фото: пресс-служба "Зенит Арены"

В компании уверены, что бассейны отлично уживутся по соседству со стихией – ни штормы, ни обильные дожди или снегопады не будут мешать работе объекта.

- В период сильных снегопадов и штормов бассейн работать не будет, а его чаша будет укрываться специальным экраном. В случае неблагоприятной погоды гости могут провести время в рекреационной зоне, - заверили редакции создатели.

КОНКРЕТНО

Строить бассейны планируется до I квартала 2025 года.

Ввести их в эксплуатацию – во II квартале 2025 года.

Прямо сейчас проектная документация находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.