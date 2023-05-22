Рекордный Книжный салон: полмиллиона гостей, музыкальная премия и сотни встреч с писателями

На главной сцене Книжного салона один коллектив сменял другой. Фото: предоставлено организаторами

В Санкт-Петербурге завершил работу XVIII международный книжный салон на Дворцовой площади. Литературный праздник за четыре дня, с 18 по 21 мая посетили более полумиллиона гостей, чтобы принять участие в мероприятиях, организованных издательствами, писателями, артистами, учеными, военкорами и журналистами. Многие, благодаря встречам, открыли для себя новых авторов.

А вот и главный символ книжного салона, которого обожали все дети. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На торжественном открытии салона выступили первые лица города. В частности губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что Петербург дал величайшие образцы классической литературы и является частью общего культурного мира, поэтому наши недруги никогда не смогут запретить русскую литературу.

Среди спикеров мероприятия были такие известные писатели, как Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Юрий Поляков, Александр Ливергант, Дмитрий Воденников и другие. Особыми событиями стали встречи с Анной Долгаревой и Анной Ревякиной. Эти поэты-военкоры были на передовой, пережили бомбежки, утрату родных и близких. Они прочитали гостям салона свои яркие, эмоциональные стихи о Донбассе, о его жителях и бойцах. Презентовали поэтические сборники.

Дарья Донцова пообщалась со своими поклонниками и раздала автографы. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Мы столкнулись с невероятным вызовом, и мы должны решить военные задачи, которые стоят перед нашей страной, – сообщил Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, анонсируя выступления военкоров. - Не ожидали, что столкнемся с тем, с чем столкнулись. В Донбассе нас ждали, но не так, как в 2014 году. Сегодня слово писателя, которые часто становится пророческим, очень важно.

В работе Книжного салона приняли участие более 260 издательств. Были представлены книги как для взрослых, так и для детей. Большой популярностью пользовались: путеводитель «Ленинград Иосифа Бродского», «Из Петербурга в Карелию» Дмитрия Григорьева, «Тайная жизнь памятников» Сергея Носова. А еще книга «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои» о 25 людях, которые исследовали российские земли. Ее представил сам автор, заместитель редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

"Комсомолка" тоже была на салоне со своим стендом. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Также читателям очень понравился новый выпуск, вышедший в редком для издания формате книги, журнал «Адреса Петербурга». В него вошли лучшие публикации журнала за последние 20 лет. Шеф-редактор издательского дома «Адреса» Сергей Ярошецкий сообщил, что за двадцатилетнюю историю издания в формате книги он выпускается всего в пятый раз, но возможно в дальнейшем навсегда перейдет в книжный формат.

Поэты-военкоры прочитали гостям свои яркие, эмоциональные стихи о Донбассе, о его жителях и бойцах. Фото: предоставлено организаторами

В этом году впервые Книжный салон обзавелся собственным талисманом. Ученый Кот Книгодворский - выбор самих петербуржцев - расхаживал по Дворцовой площади в виде ростовой куклы и фотографировался со всеми кто хотел. Также новшеством стала инсталляция «Шрифт Брайля». Работала здесь и «Литературная почта», организованная «Почтой России» и «Петербургским дневником». За четыре дня в разные точки страны бесплатно было отправлено более 16 тысяч открыток с детскими рисунками.

Мероприятие привлекло внимание и детей, и подростков, и взрослых, и пенсионеров. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ежегодный литературный праздник давно ушел от формата банальной книготорговли. На Дворцовой всегда формируется такое пространство, куда каждый житель или гость города может прийти всей семьей даже с малышами. В одном из павильонов салона работала детская площадка.

- Здесь можно отдохнуть, встретиться с любимыми авторами, посмотреть и послушать презентации и концерты, - отметил Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. - Словом, провести с семьей в этом книжном пространстве достаточно продолжительное время.

За четыре дня книжный салон посетило более 520 тысяч человек. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На главной сцене Книжного салона один коллектив сменял другой. Музыка звучала на любой вкус: джаз, рок и классика. Дунаевский Orchestra, Джаз-квартет Александра Городничего, ансамбль «Белые ночи», Русский Бэнд, квартет Невский джаз и другие зажигали по вечерам вживую. Некоторые музыканты получили премию «Лучший альбом Петербурга». Из 84 вошедших в лонг-лист участников 200 волонтеров-меломанов составили шорт-лист из 42 альбомов. Затем уже 60 музыкальных экспертов выбрали победителей, которых наградили в семи номинациях.

- Я считаю, что любая поддержка молодых артистов - это здорово. И хотя мы играем уже 11 лет, получаться у нас стало только последние три года. Участие в этой премии только подтверждает наши успехи, - рассказал Николай Яковлев, вокалист группы «ГАФТ».

В работе книжного салона приняли участие более 260 издательств. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Также на сцене прошли литературная премия «Лицей», суперфинал международного конкурса чтецов «Живая классика» среди учителей и педагогов, поэтический баттл «Москва vs Санкт-Петербург». Зрителям показали уникальные документальные фильмы: «Петербург Блока», «Петербург Лескова», «Петербург Маршака», «Петербург Гончарова», «Петербург Крестовского», «Петербург Куприна».

Книжный салон в этом году был посвящен не только 320-летию Санкт-Петербурга, а также Году педагога и наставника, а еще тому, чтобы наш город стал культурной столицей стран СНГ.

- Здесь были представлены прекрасные книги для любого возраста, полезная и насыщенная программа прошла для детей, - поделился своим мнением о прошедшем мероприятии писатель, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов. - На главной сцене ярмарки выступили различные музыкальные и театральные коллективы. Отмечу, что на салоне выступили представители стран СНГ, благодаря чему вновь удалось плотно поработать с представителями государств, входящих в международную организацию.