Метро будет работать всю ночь в Петербурге в День города

В День города в Петербурге метро будет работать круглосуточно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В предстоящие выходные Санкт-Петербург отметит 320-летний юбилей со дня основания. В честь этого в городе пройдет множество праздничных мероприятий. День завершится ярким шоу "Петровского фестиваля огня", которое начнется в полночь. Чтобы все горожане после этого смогли спокойно разъехаться по домам, в Северной столице всю ночь с 27 на 28 мая 2023 года будет работать метро. Об этом рассказали в комитете по транспорту города.

- На период проведения "Петровского фестиваля огня" для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города в ночь с субботы, 27 мая, на воскресенье, 28 мая, в круглосуточном режиме будут работать петербургский метрополитен и 11 маршрутов городского транспорта, - рассказали в комитете.

Так, поезда в метро будут ходить всю ночь с интервалами по 10 минут.

Также будет организовано ночное движение автобусов и троллейбусов с 00:00 до 06:00 часов. Они будут курсировать с 30-минутным интервалам. Маршруты, которые обслужат пассажиров: автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и троллейбусы № 23 и 46.