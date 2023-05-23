Почта России бесплатно доставит более 2 000 открыток участников «Ночи музеев» в Строгановском дворце. Фото: пресс-служба УФПС.

За время работы пункта посткроссинга Почты России в Строгановском дворце гости акции «Ночь музеев» подписали и отправили более 2 000 тематических открыток.

Все желающие могли бесплатно отправить открытку с воспоминанием о вечере в любую точку мира. Это совместный проект Почты России, Русского музея и организаторов акции «Ночь музеев».

«Бумажная открытка продолжает радовать людей и очень популярна. Её востребованность показала, что люди хранят и ценят эпистолярные традиции и с радостью делятся теплыми и добрыми эмоциями с друзьями и родными, доверяя их доставку Почте», — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Во время акции посетители Строгановского дворца также стали участниками программы «Свет просвещения». Они узнали интересные факты о знаменитых представителях семьи Строгановых и их вкладе в развитие науки и искусства, передаче опыта и знаний от поколения к поколению.

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