Работа метро на День города 2023 в Санкт-Петербурге: Можно ли будет уехать из центра ночью

Работа метро на День города 2023 в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 мая 2023 года Санкт-Петербург отметит юбилей - 320 лет со дня основания. В честь этого в городе пройдет более 200 различных мероприятий. Вечер завершится грандиозным шоу "Петровский фестиваль огня", который начнется в полночь. Для того, чтобы все гости праздника после смогли спокойно вернуться домой, в Северной столице продлят работу метрополитена на всю ночь. Рассказываем, как будет организована работа метро на День города 2023 в Санкт-Петербурге.

Работа метро на День города 2023 в Санкт-Петербурге

На период проведения «Петровского фестиваля огня» для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города в ночь с субботы, 27 мая, на воскресенье, 28 мая, в круглосуточном режиме будут работать петербургский метрополитен и 11 маршрутов городского транспорта.

Так, метрополитен Петербурга в ночь с 27 на 28 мая будет работать без перерыва. Интервал движения между поездами увеличат до 10 минут.

Помимо этого будет организовано движение и наземного транспорта. В ночь с 27 на 28 мая с 0:00 до 6:00 городской наземный транспорт будет работать с 30-минутным интервалом по следующим маршрутам: автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и троллейбусы №№ 23, 46.