Работа общественного транспорта на День города 2023 в Санкт-Петербурге: будет ли ходить транспорт ночью с 27 на 28 мая

Работа общественного транспорта на День города 2023 в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конец мая в Санкт-Петербурге - пора праздников. 27 мая 2023 года город отметил 320-летие со дня основания. В честь этого в Северной столице пройдут более 200 праздничных мероприятий. День завершится масштабным и красочным шоу "Петровский фестиваль огня", который начнется в полночь. Рассказываем, как будет организована работа общественного транспорта на День города 2023 в Санкт-Петербурге с 27 на 28 мая и можно ли будет уехать домой.

Работа общественного транспорта на День города 2023 в Санкт-Петербурге

Для того, чтобы все гости праздника смогли спокойно насладиться шоу и после вернуться домой, в Петербурге всю ночь будет работать общественный транспорт.

В ночь с 27 на 28 мая с 0:00 до 6:00 городской наземный транспорт будет работать с 30-минутным интервалом по следующим маршрутам: автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и троллейбусы № 23, 46.

Помимо этого в Петербурге всю ночь будет работать и метрополитен. Движение поездов будет осуществляться всю ночь с 10-минутными интервалами.