Почти 190 детей пропадали в Петербурге и Ленобласти с начала 2023 года

Отряд в Петербурге и Ленобласти существует 11,5 лет. Фото: "Лиза Алерт"

25 мая считается Международным днем пропавших детей. Обычно взволнованные родители и близкие несовершеннолетних обращаются во все инстанции, чтобы найти свое чадо. Чаще всего одной полицией не обходится, и родственники просят помощи у волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». Отделение добровольцев есть и в Петербурге.

- За 11,5 лет к нам обращались с заявками о пропаже детей из Петербурга и Ленобласти 2525 раз. Чаще всего все заканчивается успешно – несовершеннолетних находим живыми и невредимыми, но 45 детей найдены погибшими за это время, - рассказали волонтеры.

С начала текущего года в городе пропали 189 детей. 169 из них найдены – с ними все хорошо. Три человека погибли, а поиски одного ребенка прошли безрезультатно. Для сравнения, в марте пропали 41 несовершеннолетний, в апреле – на десять больше, а с начала мая волонтеры искали также 41 ребенка.

По всей России за 12 лет пропадали почти 41 тысяча детей. 790 из них погибли, 262 из которых – утонули. Живыми найдены 36901 ребенок.