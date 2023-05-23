К партнерству готовы: в Шанхае проходит российско-китайский бизнес-форум. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В Шанхае с 23 мая проходит российско-китайский бизнес-форум. Деловая программа мероприятия посвящена самым различным сферам предпринимательского дела. Участие в форуме также принял президент - председатель правления Сбербанка Германа Грефа. По его словам, открытие экономики Китая после пандемии даёт увеличение деловой активности и новые перспективы для роста более чем на 5% в год.

- С учетом того, что в структуре ВВП Китая доля инвестиций более 40%, это позволит стране наращивать производственные мощности более высокими темпами, чем в США и Европе. В свою очередь рост спроса со стороны Китая является определяющим для сырьевых рынков, поэтом сбалансированная макроэкономическая политика в Китае — важный драйвер для всей мировой экономики, - говорит Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка также напомнил, что события последнего года показали, насколько важна технологическая независимость стран и крупных компаний от крупных западных вендоров технологий.

- Уже несколько лет Сбер успешно использует в инфраструктуре банка более 70 собственных продуктов, объединённых в облачную цифровую платформу. Все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого ПО. Развитие Open Source платформ, нейросетевых моделей и совместных R&D-центров может стать базой для технологического сотрудничества России и Китая. У Сбера уже есть опыт создания таких центров и мы будем рады взаимодействию с китайскими партнерами, - говорит Герман Греф.

По мнению Германа Грефа, доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти. По его словам, за год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%, это впечатляющая динамика.

- В Сбербанке мы тоже видим существенный интерес клиентов к нацвалютам дружественных стран в целом, и юань здесь безусловный лидер. В 2023 году мы ожидаем десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом, - добавил председатель правления Сбербанка.

Он также высказался об инициативе «Один пояс - один путь», которая, по словам спикера, является важной моделью развития мировой инфраструктуры и будет играть значимую роль в российско-китайских отношениях. Логистика является важной частью стабильности мировой экономики, Россия и Китай нуждаются в улучшении связности транспортной инфраструктуры между странами. Сбербанк, как крупнейший кредитор российской экономики, готов участвовать в этом процессе.

- Мы будем рады помогать развитию китайского бизнеса в России. Если китайская компания хочет открыть счет в России, чтобы вести тут бизнес, то она спокойно может обратиться в Сбербанк, открытие счетов для нерезидентов – это стандартная процедура. Если китайская компания хочет получить у нас кредит для развития бизнеса в России, то она может обратиться через свое российское юрлицо или как иностранная компания через представительство – допустимы оба варианта. Также сейчас Сбер работает над платежным решением для иностранных граждан, чтобы гостям из Китая и других стран было удобно оплачивать покупки в нашей сети эквайринга, - сказал Герман Греф. Реклама.