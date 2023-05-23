Проверка на прочность: в котельной в центре Петербурга прошла противоаварийная тренировка

В котельной в центре Петербурга прошла противоаварийная тренировка. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

В Петроградском районе произошел разрыв трубопровода. Нужно как можно быстрее обнаружить утечку теплоносителя и ликвидировать ее с соблюдением всех мер безопасности. Именно такая задача стояла перед сотрудниками котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» на Большой Пушкарской улице. Быстрые, выверенные действия аварийной бригады «Петербургтеплоэнерго» и специалистов жилищно-коммунальной бригады позволили успешно справиться с поставленными задачами.

Всего в 2023 году в соответствии с графиком в структурных подразделениях ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировано 108 противоаварийных и 6 противопожарных тренировок. Это позволяет систематически повышать квалификацию персонала компании в области предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.