В честь юбилея Санкт-Петербурга лучшие каменщики выложат число «320». Фото: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

24 мая на территории жилого комплекса «Северная долина» пройдет 13-ый региональный этап Национального конкурса «Строймастер». Генеральный стратегический партнер «Лучшего каменщика-2023» – девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург».

В этом году он порадует интересными нововведениями. Количество участников увеличилось до 25 человек. Из них - 17 мастеров строительных компаний Петербурга и Ленобласти. А еще в конкурсе попробуют свои силы начинающие специалисты. Для студентов профильных учебных заведений появился отдельный класс «Ученик». В ней заявлены 8 человек.

Еще одна особенность конкурса этого года связана с юбилеем нашего любимого города. Вместо привычного ажурного узора конкурсанты будут выкладывать «возраст» Санкт-Петербурга - число «320». Оценивать участников будут не только по техническим требованиям, но и по скорости выполнения.

Торжественная церемония награждения пройдет 25 мая в 16.00 во Дворце труда. Победитель в номинации «Лучший каменщик-2023» отправится на соревнования федерального уровня.

Конкурс российских строителей «Строймастер» создан по инициативе Ассоциации «Национальное объединение строителей». За все время в конкурсе приняли участие около 250 человек.

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА