Миллион минут обменяли петербургские клиенты Tele2 на самую культурную ночь года. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 подвел итоги «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге. Клиенты компании обменяли 1 млн неиспользованных минут в пакетных тарифах на билеты в музеи. Более 2,7 млн пользователей посмотрели специальные онлайн-экскурсии от Tele2. Таким образом оператор внес свой вклад в популяризацию и доступность искусства для жителей и гостей города.

В «Ночь музеев» 50 000 петербуржцев посетили 120 музеев, театров, библиотек, концертных и выставочных пространств. Из них 6 500 гостей провели музейную ночь с привилегиями от Tele2. В этом году оператор предложил клиентам инновационное преимущество – культурный обмен. За 250 минут они могли получить один билет или скидку на билет в три и пять музеев. Обмен разговоров на искусство был доступен в личном кабинете на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Tele2». Всего на посещение мероприятий официальной программы абоненты использовали 1 млн минут.

Кроме того, Tele2 подготовила на «Ночь музеев» эксклюзивную программу для клиентов. Бесплатные экскурсии прошли в выставочном зале «Невский 19» Музея городской скульптуры, в Музее истории СПбГУ, Музее-архиве Д. И. Менделеева, Минералогическом музее, музее-квартире Владимира Набокова и «Книжной Капелле». На борту судна компании «Теплоход СПб» состоялись джазовые концерты-лекции от проекта «Музыка с умом» в исполнении коллектива Empathy Project. Гости услышали знаковые композиции музыкального направления bossa nova во время прогулки по каналам Петербурга.

Дополнительно во время «Ночи музеев» абонентам Tele2 был доступен бесплатный кофе в нескольких музейных кафе и в городских кофейнях сети «КофеБон», а также подзарядка гаджетов на выгодных условиях в сервисе «Бери заряд».

Оператор подготовил авторские онлайн-экскурсии и для тех, кто не успел попасть на «Ночь музеев». В роли гидов выступили актер музыкального театра Иван Ожогин, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, актер театра и кино Федор Федотов. Трансляции были посвящены Театру музыкальной комедии, Новой сцене Александринского театра и Музею Фаберже. Прямые эфиры уже посмотрели более 2,7 млн человек. Записи всех онлайн-экскурсий доступны на сайте Tele2.

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