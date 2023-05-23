Как создать успешный проект: «Комсомолка» завершила серию мастер-классов в рамках акции «Губернаторский дневник»

Заключительный мастер-класс прошел в стенах Лицея № 554 Приморского района. Фото: Ярослав Дуркин.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» весь апрель проводила лекции и мастер-классы для учащихся Северной столицы в рамках акции «Губернаторский дневник». Своим опытом со школьниками поделились успешные ученики - победители городских и всероссийских олимпиад, призеры масштабных конкурсов и проектов.

Заключительный мастер-класс прошел в стенах Лицея №554 Приморского района. Его провел выпускник Совета старшеклассников при Комитете по образованию, педагог дополнительного образования Академии талантов по программе «Основы финансовой грамотности» и победитель Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» Давид Карапетян.

Своим опытом со школьниками поделился педагог дополнительного образования Академии талантов Давид Карапетян. Фото: Ярослав Дуркин.

Встреча прошла в лекционном формате, а основной темой стало проектирование, с которым сегодня сталкиваются везде: как в школьной и студенческой жизни, так и в профессиональной деятельности. Как создавать проекты так, чтобы они выигрывали на конкурсах? На конкретных примерах Давид разобрал азы проектирования.

- Все, что вы делаете - это небольшой проект. Вы всегда находитесь в проектировании, - заметил Давид Карапетян, выпускник Совета старшеклассников и педагог допобразования Академии талантов.

Одни из самых сложных пунктов в проекте, как выяснил на своем опыте Давид, - это цель и целевая аудитория. На мастер-классе выпускник рассказал о технологии, которая помогает четко определить и сформулировать цель - SMART. По этой методике Давид работает сам, а на встрече он обучил и ребят - школьники сразу попробовали ее в деле!

На мастер-классе Давид Карапетян рассказал о технологии постановки целей, а школьники сразу попробовали ее на практике. Фото: Ярослав Дуркин.

Проекты - это очень серьезная и сложная, но при этом необходимая часть нашей жизни. В каждом из них важно рассмотреть все составляющие и просчитать все риски.

- Риски могут быть совсем неадекватные, не те, которые вы представляете. Риски - это абсолютно неконтролируемая история. Мы, конечно, не сможем с вами просчитать все возможные варианты того, что может произойти, но мы должны стремиться к максимуму, - считает Давид.

Полученные на мастер-классе знания точно будут полезны ребятам при создании своих школьных проектов и в участии на конкурсах.

Напомним, что в рамках акции «Губернаторский дневник» прошел конкурс школьных проектов к 320-летию города «Мой Петербург». Ученики со всей Северной столицы придумывали, как поздравить любимый город с днем рождения. В конце мая пройдет церемония награждения победителей в четырех номинациях: «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу»; «Лучший арт-объект»; «Лучшая акция»; «Лучший блогерский ролик».

Подготовил текст: Ярослав ДУРКИН