Понтонный ящик разорвало из-за сварочных работ. Фото: Скриншот из видео

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв. Эту информацию spb.kp.ru подтвердили в пресс-службе администрации Всеволожска.

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В ведомстве рассказали, что в происшествии погибли три человека. Еще двое пострадали. Однако их состояние пока не уточняется.

Известно, что рабочие увидели на понтоне шов, хотели его сварить, чтобы не пропускал. Как только включилась сварка, произошел взрыв.

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- При сварочных работах взорвался понтонный ящик, - сообщили в администрации.

- Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

При этом в региональном управлении МЧС России информацию пока не подтвердили. По словам специалистов чрезвычайного ведомства, вызова на место происшествия еще не поступило.

- На место происшествия направлено две бригады областной станции скорой помощи, - рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Личность погибших пока устанавливается. Spb.kp.ru следит за ситуацией.