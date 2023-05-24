50 тысяч рублей «на руки»: сотрудники Группы «ФосАгро» получат повышенную премию

Сотрудники Группы «ФосАгро» получат повышенную премию. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Совет директоров поддержал решение генерального директора о выплате повышенной премии ко Дню химика каждому сотруднику и ветерану всех предприятий Группы «ФосАгро».

Премия к профессиональному празднику в размере 50 тысяч рублей «на руки» будет выплачена всем сотрудникам Группы «ФосАгро». Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей.

- По сложившейся традиции мы встречаем День химика с отличными результатами. В первом квартале ФосАгро нарастила выпуск агрохимической продукции на 6,1% год к году. Это - итог слаженного труда 22 тысяч сотрудников Группы, которые каждый день с исключительным профессионализмом делают свою работу, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны и всего мира, - поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов.

Новость о повышенной премии к профессиональному празднику – Дню химика – сотрудники Волховского промышленного комплекса ФосАгро восприняли на «ура». Публикации в социальных сетях продолжают набирать лайки, репосты и комментарии. Помощник директора ВФ АО «Апатит» Ольга Маслова написала: «Какой восхитительный подарок! Радости нет предела!» Свои восторженные отклики оставляют и ветераны предприятия, и сотрудницы, находящиеся в декретном отпуске, которым тоже положена премия. «Спасибо руководству компании, что про нас не забывают», – комментируют они.

Генеральный директор Михаил Рыбников подчеркнул, что в ФосАгро считают сотрудников главной ценностью компании, для них создаются комфортные и безопасные условия труда. В 2022-23 годах ФосАгро проиндексировала заработные платы работников на 29 процентов: при этом средняя зарплата выросла более чем на 40%.

На всех производственных предприятиях ФосАгро заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и социальных гарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа.

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